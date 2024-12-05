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Криминал Лицом в пол: директора «СпецТрансСтроя» задержали по подозрению в мошенничестве — компания строила «Спортивную»

Лицом в пол: директора «СпецТрансСтроя» задержали по подозрению в мошенничестве — компания строила «Спортивную»

Новосибирская прокуратура возбудила дела по двум статьям

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17 комментариев

По версии прокуратуры, Арапов похитил 43 миллиона рублей бюджетных денег

Источник:

Возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Выявлено злоупотребление Сергеем Араповым полномочиями при выполнении государственного заказа и хищение 43 миллионов, выделенных на реконструкцию лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор», — говорится в сообщении ведомства.

Источник:

Уголовное дело в отношении Арапова возбуждено по статьям о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа (часть 1 статьи 201.1 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Кроме того, Арапов и его заместитель Виталий Сукач подозреваются в хищении 87 миллионов рублей при строительстве объекта водоснабжения в Татарске. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В пресс-службе Следственного комитета, в свою очередь, отметили, что в ближайшее время планируется задержание фигурантов. Им будет предъявлено обвинение.

«СпецтТрансСтой» был подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. 8 августа с ним расторгли контракт.

Ранее НГС писал о том, что бывшего депутата заксобрания Новосибирской области отправили в колонию за взятки.

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Задержание СпецТрансСтрой Спортивная Новосибирск
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Комментарии
17
Yumare
1 минута
Неужели виноватого нашли?! Ну, теперь точно достроят к 30-му году...
мир во всём мире
2 минуты
Если всю верхушку новосибирского правительства перетрясти ещё на замес с Польшей останется , ну а если наших дорожников за одно место прихватить , можно межпланетную программу до Марса открыть и там дороги закатать .
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