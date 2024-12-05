Лицом в пол: директора «СпецТрансСтроя» задержали по подозрению в мошенничестве — компания строила «Спортивную»

По версии прокуратуры, Арапов похитил 43 миллиона рублей бюджетных денег Источник: официальный сайт компании «СпецТрансСтрой»











Возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора ООО «СпецТрансСтрой» Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Выявлено злоупотребление Сергеем Араповым полномочиями при выполнении государственного заказа и хищение 43 миллионов, выделенных на реконструкцию лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор», — говорится в сообщении ведомства.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Уголовное дело в отношении Арапова возбуждено по статьям о злоупотреблении полномочиями при выполнении оборонного заказа (часть 1 статьи 201.1 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Кроме того, Арапов и его заместитель Виталий Сукач подозреваются в хищении 87 миллионов рублей при строительстве объекта водоснабжения в Татарске. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В пресс-службе Следственного комитета, в свою очередь, отметили, что в ближайшее время планируется задержание фигурантов. Им будет предъявлено обвинение.

«СпецтТрансСтой» был подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. 8 августа с ним расторгли контракт.