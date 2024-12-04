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Криминал Трех новосибирцев отправили в СИЗО после похищения парня — его затащили в багажник авто

Трех новосибирцев отправили в СИЗО после похищения парня — его затащили в багажник авто

Мужчинам предъявили обвинение

1 582
24 комментария

Меру пресечения избрали до 1 февраля 2025 года

Источник:

В Новосибирске суд отправил под стражу трех человек после похищения 20-летнего парня в Ленинском районе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

— По ходатайству следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу трем мужчинам, — сказано в сообщении.

Уточняется, что новосибирцам предъявили обвинение по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Речь идет о похищении человека из корыстных побуждений.

Обвиняемые потребовали от мужчины передать им 600 тысяч рублей

Источник:

Как сообщили в аккаунте судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте», фигурантами дела оказались Игорь Лобачев, Андрей Анкин и Камо Оганесян. Меру пресечения избрали до 1 февраля 2025 года.

— По версии следствия в период времени с 01.12.2024 по 02.12.2024 Аникин, Лобачев и, Оганесян, применяя насилие, поместили потерпевшего в салон автомобиля и увезли его, — сказано в посте.

Также сообщается, что обвиняемые потребовали от мужчины передать им 600 тысяч рублей, а затем затолкали его в багажник машины. Сибиряка освободили полицейские.

О происшествии стало известно днем ранее, 3 декабря. По данным полицейских, 2 декабря в ведомство обратилась женщина, которая рассказала об исчезновении 20-летнего сына. Молодой человек сутки не выходил на связь после того, как ушел из дома.

Сотрудники выяснили, что в день пропажи несколько человек подловили парня на улице, затолкали в багажник машины и увезли. Автомобиль оказался арендованным — его оборудовали GPS-маяком.

В результате силовики блокировали машину на Планировочной и задержали трех человек в возрасте от 23 до 24 лет. Похищенного освободили.

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похищение Уголовное дело Мера пресечения Новосибирск
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Комментарии
24
Татьяна 53
21 минута
Ну вообще уже. Не хотят на СВО сходить и там заработать. Так любого могут схватить и выбивать деньги
Картавый
28 минут
Ну че пацаны, еще есть время стать героями.
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