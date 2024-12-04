Трех новосибирцев отправили в СИЗО после похищения парня — его затащили в багажник авто

Меру пресечения избрали до 1 февраля 2025 года Источник: ГУ МВД России по НСО, СУ СКР по НСО











В Новосибирске суд отправил под стражу трех человек после похищения 20-летнего парня в Ленинском районе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

— По ходатайству следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу трем мужчинам, — сказано в сообщении.

Уточняется, что новосибирцам предъявили обвинение по п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Речь идет о похищении человека из корыстных побуждений.

Обвиняемые потребовали от мужчины передать им 600 тысяч рублей Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области/vk.com











Как сообщили в аккаунте судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте», фигурантами дела оказались Игорь Лобачев, Андрей Анкин и Камо Оганесян. Меру пресечения избрали до 1 февраля 2025 года.

— По версии следствия в период времени с 01.12.2024 по 02.12.2024 Аникин, Лобачев и, Оганесян, применяя насилие, поместили потерпевшего в салон автомобиля и увезли его, — сказано в посте.

Также сообщается, что обвиняемые потребовали от мужчины передать им 600 тысяч рублей, а затем затолкали его в багажник машины. Сибиряка освободили полицейские.

О происшествии стало известно днем ранее, 3 декабря. По данным полицейских, 2 декабря в ведомство обратилась женщина, которая рассказала об исчезновении 20-летнего сына. Молодой человек сутки не выходил на связь после того, как ушел из дома.

Сотрудники выяснили, что в день пропажи несколько человек подловили парня на улице, затолкали в багажник машины и увезли. Автомобиль оказался арендованным — его оборудовали GPS-маяком.