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Криминал Сама похоронила ребенка: в Новосибирске женщина отправится в колонию за истязание дочери

Сама похоронила ребенка: в Новосибирске женщина отправится в колонию за истязание дочери

Девочке было полтора года

2 858
15 комментариев

Женщине вынесли приговор в Октябрьском суде

Источник:

В Новосибирске суд вынес приговор гражданке Узбекистана Асановой Гулчирой за истязание дочери, которой было 1,5 года. Девочка умерла. Подсудимую отправят в колонию на четыре года. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По версии следствия и суда, с июня по август 2021 года женщина наносила побои своей дочери за непослушание, даже по малозначительному поводу. В августе того же года девочка умерла, мать не стала обращаться в больницу и сама похоронила дочь.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что женщину признали виновной в истязании, то есть причинении страданий путем нанесения побоев ребенку (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Обвиняемую приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима.

В конце ноября жительницу Болотнинского района Новосибирской области на 2,5 года отправили в колонию-поселение за убийство младенца.

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Новосибирск Приговор Октябрьский район Истязание
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Комментарии
15
Жаба Васильевна
1 час
Дикари заполонили Россию...
Гость
1 час
Что за срок такой за истязание и убийство ребенка? Или у мигрантов льготы?
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