Сама похоронила ребенка: в Новосибирске женщина отправится в колонию за истязание дочери

Женщине вынесли приговор в Октябрьском суде Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области / «ВКонтакте»











В Новосибирске суд вынес приговор гражданке Узбекистана Асановой Гулчирой за истязание дочери, которой было 1,5 года. Девочка умерла. Подсудимую отправят в колонию на четыре года. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

По версии следствия и суда, с июня по август 2021 года женщина наносила побои своей дочери за непослушание, даже по малозначительному поводу. В августе того же года девочка умерла, мать не стала обращаться в больницу и сама похоронила дочь.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что женщину признали виновной в истязании, то есть причинении страданий путем нанесения побоев ребенку (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Обвиняемую приговорили к четырем годам заключения в колонии общего режима.