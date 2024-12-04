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Криминал Новосибирский дорожник попал под суд за взятку — ему назначили штраф

Новосибирский дорожник попал под суд за взятку — ему назначили штраф

Мужчина находился под стражей с 2022 года

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Дмитрию Поречному назначили штраф в 2 миллиона рублей

Источник:

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор ведущему эксперту управления дорожного строительства Дмитрию Поречному. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Суд установил, что в период с 2021 по 2022 год Дмитрий Поречный получил часть взятки от представителя компании, которая ремонтировала дороги в Ленинском районе, за беспроблемную приемку выполненных работ. Сумма составила 285 тысяч рублей, всего мужчина собирался получить 425 тысяч.

В итоге суд назначил Поречному штраф в размере 3,5 миллиона рублей и лишил его права заниматься деятельностью в сфере дорожного строительства на четыре года. С учетом времени, проведенного под стражей, наказание смягчили, окончательная сумма штрафа составила 2 миллиона рублей.

— Дмитрий Поречный, содержащийся под стражей по настоящему уголовному делу с 11.10.2022, освобожден из-под стражи в зале суда, — сообщили в группе судов.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

В прокуратуре Новосибирской области при этом сообщили, что взяткодателя освободили от уголовной ответственности — он добровольного сообщил о преступлении и сотрудничал с правоохранительными органами.

Ранее НГС писал, что бывшего депутата заксобрания Новосибирской области отправили в колонию за взятки.

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Новосибирск Суд Приговор Взятка Ремонт дорог
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