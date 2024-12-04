Двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области — одного поймали, второй пришел сам

Двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области. Одного мужчину поймали, второй спустя день вернулся сам. Последнего за побег приговорили к заключению на 1,8 года.
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, 8 июля Даниил Григорьев вместе с еще одним заключенным по медицинским показаниям были на территории ГБУЗ «Колыванская ЦРБ». Один из них предложил другому сбежать, тот согласился. Мужчины ушли из больницы и уехали из Колыванского района.
В этот же день одного из осужденных задержали сотрудники ГУФСИН, а на следующий день и Даниил Григорьев сам вернулся в колонию-поселение.
Мужчины вину за побег признали. Даниилу Григорьеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1,8 лет по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).
— К назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору, который ему вынесли в 2023 году. Даниилу Григорьеву окончательно определено наказание в виде лишения свободы на 2 года, — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима, его взяли под стражу в зале суда.
Производство по уголовному делу в отношении второго участника побега приостановили, он заключил контракт на прохождение военной службы.
Недавно 10 военнослужащих самовольно покинули военную часть. Среди сбежавших те, кто ранее уже оставлял самовольно воинские подразделения на территории России.