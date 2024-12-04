Двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области — одного поймали, второй пришел сам

Мужчины сбежали еще в июле, приговор одному из них вынесли 3 декабря Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Двое заключенных сбежали из колонии в Новосибирской области. Одного мужчину поймали, второй спустя день вернулся сам. Последнего за побег приговорили к заключению на 1,8 года.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, 8 июля Даниил Григорьев вместе с еще одним заключенным по медицинским показаниям были на территории ГБУЗ «Колыванская ЦРБ». Один из них предложил другому сбежать, тот согласился. Мужчины ушли из больницы и уехали из Колыванского района.

В этот же день одного из осужденных задержали сотрудники ГУФСИН, а на следующий день и Даниил Григорьев сам вернулся в колонию-поселение.

Мужчины вину за побег признали. Даниилу Григорьеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1,8 лет по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

— К назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору, который ему вынесли в 2023 году. Даниилу Григорьеву окончательно определено наказание в виде лишения свободы на 2 года, — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строго режима, его взяли под стражу в зале суда.

Производство по уголовному делу в отношении второго участника побега приостановили, он заключил контракт на прохождение военной службы.