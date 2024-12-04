Суд огласил приговор самому известному иркутскому сутенеру — история его банды

Суд огласил приговор иркутскому сутенеру-монополисту Алексею Ленивцеву Источник: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области











Иркутский областной суд вынес приговор 37-летнему Алексею Ленивцеву. С 2015 по 2019 год он организовал сутенерскую сеть, которая обманом вовлекала девушек в занятие проституцией. Также его признали виновным в похищении и вымогательстве.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, в состав банды Ленивцева входили его знакомые и родственники, большинство их которых уже бывали за решеткой. Под началом Ленивцева в Иркутске и некоторых городах области работала сеть заведений, которые вовлекали девушек, в том числе несовершеннолетних, в занятие проституцией.

Банду задержали в 2019 году Источник: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что участники ОПГ находили девушек в социальных сетях и предлагали им высокооплачиваемую работу. Анкеты девушек размещали в интернете, а встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, саунах и гостиницах. За отказ от работы девушек избивали, а чтобы прекратить занятие проституцией каждая должна была заплатить Ленивцеву крупную сумму денег. Многих девушек подсаживали на наркотики.

— Тем девушкам, у которых были дети, преступники угрожали лишением родительских прав, их шантажировали сообщением в органы опеки о том, что девушки занимаются проституцией, — рассказали в пресс-службе суда.

За короткий период Ленивцев практически установил монополию на преступный сутенерский бизнес в Иркутске. Его банда даже запугала конкурентов, которые должны были выплачивать Ленивцеву процент со своих криминальных доходов. Однажды банда избила и похитила из дома девушку, которая не хотела больше заниматься проституцией, отметили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После того, как правоохранители вышли на след ОПГ Алексей Ленивцев сбежал в Грузию. Его объявили в международный розыск и задержали в 2021 году в городе Батуми.

3 декабря 2024 года суд огласил Ленивцеву приговор Источник: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Всего по уголовному делу о банде Ленивцева проходят 22 человека. 3 декабря лидеру ОПГ огласили приговор — 13,5 года в колонии строго режима с ограничением свободы еще на полтора года. Ранее двух подельников Ленивцева уже приговорили к 5,5 и 7 годам колонии строгого режима. Несколько уголовных дел о банде всё еще находятся на рассмотрении в Иркутском областном суде.