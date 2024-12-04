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Криминал Сибирская студентка попала под статью за аниме-рисунки — изображения признали порнографическими

Сибирская студентка попала под статью за аниме-рисунки — изображения признали порнографическими

Их она выкладывала в соцсетях

129
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Девушка полностью признала вину и раскаялась

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Студентка Томского губернаторского колледжа культуры и искусств получила условный срок за аниме-рисунки, в которых якобы нашли порнографию. На девушку пожаловалась одногруппница, говорится в картотеке Ленинского райсуда.

Согласно документу, студентка по имени Анна (имя девушки изменено, — прим.ред. NGS70.RU) училась в колледже на курсе «Анимация и анимационное кино». Параллельно с этим она вела группу ВК, куда выкладывала свои рисунки в стиле аниме. В группе Анны было около 130 подписчиков.

В январе 2024 года одногруппница Анны увидела в этой группе «рисунки порнографического содержания».

— Среди рисунков имеются работы с изображением обнаженной девушки с мужским половым органом. Также имеются рисунки с изображением мужчины в женской одежде. На некоторых рисунках аниме-персонажи вступали в половую связь, — говорится в документе.

После этого одногруппница Анны пошла к нотариусу, чтобы заверить «порнографические» рисунки, а после этого вместе с другими учащимися «пожаловалась» на студентку администрации колледжа.

В тексте приговора сообщается, что куратора группы, где училась Анна, рисунки девушки «повергло, как человека искусства, в шок».

Но одногруппники Анны пошли дальше и написали на девушку заявление вы полицию с с просьбой провести проверку. В итоге в отношении девушки возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете (пункт «б» часть 3 статья 242 УК РФ).

Расследование показало, что рисунки Анны могут «провоцировать сексуальное возбуждение у неопределенного круга лиц». А также они пропагандируют «нетрадиционные сексуальные отношения». В постановлении сообщается, что Анна полностью признала вину и раскаялась.

Ранее новосибирскую блогершу Яну Кашину оштрафовали за надпись на скале в Республике Алтай. В августе этого года она написала свою фамилию краской на одной из гор по дороге в Чемал, чем сильно возмутила местных жителей. Одна из них сняла на видео действия девушки и обратилась в районную полицию.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Какой ужас! Оказывается в тоталитарной России нельзя распространять порнографически картинки. А явно половозрелая художница этого не знала и конечно же пострадала зря 🤣
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