Сибирская студентка попала под статью за аниме-рисунки — изображения признали порнографическими

Девушка полностью признала вину и раскаялась Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Студентка Томского губернаторского колледжа культуры и искусств получила условный срок за аниме-рисунки, в которых якобы нашли порнографию. На девушку пожаловалась одногруппница, говорится в картотеке Ленинского райсуда.

Согласно документу, студентка по имени Анна (имя девушки изменено, — прим.ред. NGS70.RU) училась в колледже на курсе «Анимация и анимационное кино». Параллельно с этим она вела группу ВК, куда выкладывала свои рисунки в стиле аниме. В группе Анны было около 130 подписчиков.

В январе 2024 года одногруппница Анны увидела в этой группе «рисунки порнографического содержания».

— Среди рисунков имеются работы с изображением обнаженной девушки с мужским половым органом. Также имеются рисунки с изображением мужчины в женской одежде. На некоторых рисунках аниме-персонажи вступали в половую связь, — говорится в документе.

После этого одногруппница Анны пошла к нотариусу, чтобы заверить «порнографические» рисунки, а после этого вместе с другими учащимися «пожаловалась» на студентку администрации колледжа.

В тексте приговора сообщается, что куратора группы, где училась Анна, рисунки девушки «повергло, как человека искусства, в шок».

Но одногруппники Анны пошли дальше и написали на девушку заявление вы полицию с с просьбой провести проверку. В итоге в отношении девушки возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в интернете (пункт «б» часть 3 статья 242 УК РФ).

Расследование показало, что рисунки Анны могут «провоцировать сексуальное возбуждение у неопределенного круга лиц». А также они пропагандируют «нетрадиционные сексуальные отношения». В постановлении сообщается, что Анна полностью признала вину и раскаялась.