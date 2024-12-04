«Он покалечил ребенка, а мне прикрывать его?» Гаишник сбил девочку на переходе — он утверждает, что за рулем был его отец

Удар был настолько сильным, что бампер легковушки оторвало и смяло Источник: Социальные сети, Татьяна Добрикова











28 ноября в селе Новомихайловка Коченевского района Новосибирской области произошло серьезное ДТП: «Гранта» на сельской дороге сбила двух девочек-подростков. Одна из них упала в сугроб, вторая, 15-летняя Валя*, получила серьезные травмы. А дальше начались странности: свидетели уверяют: за рулем был пьяный сотрудник ГАИ. Сам он твердит: машиной управлял другой человек, а он пострадал из-за того, что оказал ребенку первую помощь. Журналист НГС выслушала маму жертвы ДТП и предполагаемого виновника — и узнала, что думает об аварии начальство полицейского.

Авария

В 8 часов вечера жительница села Новомихайловка Татьяна Добрикова вернулась с работы и поставила разогреваться ужин. К этому моменту ее дочка Валя, гулявшая с подругой, уже должна была вернуться домой, но почему-то задерживалась. Татьяна звонила один раз, другой, но в трубке были только длинные гулки. В тот момент, когда женщина прервалась, ей позвонила соседка:

— Звонит мне Елена и говорит: сбили вашу дочь. Я закричала: «она хоть живая?!» Елена сказала, что да. Это рядом было, даже минуты не прошло, мы приехали, — рассказывает Татьяна. — Дочка лежала на земле, рядом стояла ее подруга, которая с ней была. И Александр рядом сидел.

Узнать человека возле разбитой «Гранты» Татьяне труда не составило: село, хоть и является центром сельсовета, небольшое, в нем живет около тысячи человек, и предполагаемый водитель знаком ей с детства.

— У него было сильное алкогольное опьянение. Даже когда сидел, шатался. Запаха спиртного я не почувствовала, не до того было. […] Он мне сразу говорит: «Тань, все что хочешь проси, любые деньги, все, что нужно, я сделаю». Но нам, конечно, не до этого всего было. Мы схватили ребенка и поехали в больницу, — говорит Татьяна.

Татьяна говорит: отец Александра появился на месте аварии даже позже, чем она. Полицейский в ответ заявляет об оговоре Источник: Татьяна Добрикова











На месте аварии тем не менее остались люди. И девочка, ставшая очевидицей, и жители ближайших домов, и те, кто специально приехал на место, потому что боялся, что виновник может уйти от наказания: Александр Путенков служил в дорожно-патрульной службе ГАИ, и все односельчане это, разумеется, знали.

— Когда я подъехала, Александр подбежал ко мне. Говорит: «Надя, я заплачу любые деньги, реши этот вопрос, чтобы не портить мне жизнь», — возмущенно цитирует односельчанина тетя пострадавшей Вали Надежда Сотникова. — Я говорю: «Саня, ты понимаешь, что я ничего сделать не могу? У нее есть родители, решайте эти вопросы с ними».

Надежду на место ДТП Татьяна вызвала специально и, похоже, именно как свидетеля: предложение договориться не понравилось ни одной из сестер. Казалось бы, к тому моменту волноваться было уже не о чем: на месте была даже глава сельской администрации, свидетелей — хоть отбавляй. Но Александр, уверена Надежда Сотникова, явно не расставался с мыслью выйти сухим из воды.

— Он позвонил своим родителям, они приехали. Мать на него ругалась, зачем он пил за

рулем, — говорит Надежда. — Потом они уехали. Я пыталась сказать, что нельзя так, нельзя покидать место ДТП, но… Потом смотрю, проехала машина их, следом проехала

ДПС, и нету никого. Потом брат Александра двоюродный, [из его машины] отец [Александра] вышел. Я подошла поближе, а он мне говорит: «давай сделаем так, что это был я за рулем, не будем портить жизнь пацану. Пускай меня посадят».

Сейчас коллеги автоинспектора проводят собственную проверку Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Надежда возмутилась: мало того, что ей предполагалось решать за сестру, так еще и потом сидеть за ложные показания? Женщина гневно отказалась. Но когда на место аварии вернулись полицейские, а вслед за ними и Татьяна с мужем, которые передали Валю на попечение врачей и вернулись в деревню, обе женщины всерьез уверились: сотрудники ГАИ пытаются прикрыть своего коллегу.

— Когда мы вернулись, в машине ДПС сидел отец Александра, — говорит Татьяна. — Мой супруг открыл дверь, спросил, мол, Игорь, а ты что тут делаешь? Сотрудник ДПС говорит: «это человек, который сбил вашу девочку». Мы возмутились: это же не он, а его сын. Он вышел из машины, начал просить сказать, что это он был, что парня его с работы выгонят… Говорил: «хочешь я тебе завтра принесу 100 тысяч на лекарства ребенку, на одежду». Я ответила: «Игорь, ты совсем дурак?! Он покалечил моего ребенка, чуть не убил, а я его буду покрывать, что ли?!»

Если серьезность травм дочери Татьяна и переоценивает, то вряд ли намного: спустя неделю после аварии девочка лежит в больнице. Врачи, по словам женщины, диагностировали у Вали сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и травму ноги. В каком состоянии нога, медики еще не говорят, а сама Татьяна боится думать: пока не спал отек, понять, полностью разорваны коленные связки или просто повреждены, не выходит.

Кого в итоге записали водителем «Гранты», ни Татьяна, ни ее сестра точно сказать не могут: «Вроде бы Саню. А вдруг все же его отца»?

«Они меня избили»: версия Александра Путенкова

Чтобы узнать, как выглядит ситуация с противоположной стороны, НГС связался с предполагаемым виновником аварии, автоинспектором Александром Путенковым. Сначала он предложил пообщаться со своим адвокатом, но потом решил высказаться сам:

— Нет, не я был за рулем, — заявил мужчина.

— Это был ваш отец?

— Да.

— То есть родственники девочки вас оговаривают?

— Естественно. Они меня избили, и мужу Татьяны теперь грозит уголовная ответственность.

— А почему они вас приняли за водителя?

— Потому что я оказывал первую помощь девочке, и они прибыли как раз в этот момент, — заявил полицейский.

Факт рукоприкладства подтверждает и Татьяна: говорит, мол, ну да, муж врезал ему. Судя по тону, ругать супруга за невоздержанность женщина не спешит.

Позиция руководства

Прокомментировали аварию и в пресс-службе регионального главка МВД. За прошедшую неделю у полицейских было достаточно времени, чтобы сделать предварительные выводы. Согласно им, Татьяна Добрикова и ее родня переживают напрасно. А вот Александр Путенков, вполне вероятно, наоборот.

Согласно выводам полицейских, мало того, что авария произошла в зоне пешеходного перехода, так еще и водитель «Гранты»повел себя совсем не так, как положено:

— Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель с места происшествия скрылся, оставив транспортное средство, — прокомментировали аварию в региональном главке МВД. — В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что автомобилем в свободное от службы время управлял инспектор ДПС Госавтоинспекции города Новосибирска. Водитель был направлен в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Сначала, говорит Татьяна, автоинспекторы поверили своему коллеге. Судя по ответу пресс-службы ГУ МВД России по НСО, его версия продержалась недолго Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Пока непонятно, сколько Вале придется лечиться (и, соответственно, стоит ли возбуждать уголовное дело), полицейские открыли административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Кроме того, в отношении коллеги они составили протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ («Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).

— По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, — добавили в полиции.

Последняя странная деталь, на которую нельзя не обратить внимания, это собственник машины. По данным базы страховщиков, это не Александр Путенков и даже не его отец Игорь, а… ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области».

Правда, Путенков не работает в казенном учреждении, а служит в ДПС, да и пресс-служба регионального главка МВД категорически утверждает: все произошло, когда мужчина не был на службе. Как говорят в деревне, автомобиль был куплен совсем недавно, причем даже не Александром, а его дядей, и племянник перегонял авто.

Был ли он в этот момент пьяным, скажут медики.

*Имя несовершеннолетней потерпевшей изменено.