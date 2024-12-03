«Подловили на улице»: названы подробности похищения парня в Новосибирске — его затолкали в багажник машины

Подозреваемых задержали на улице Планировочной Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Новосибирске полицейские раскрыли подробности похищения 20-летнего парня на улице Ватутина. Его затолкали в багажник автомобиля, сообщает сайт «МВД Медиа».

Выяснилось, что 2 декабря в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала об исчезновении 20-летнего сына. Она объяснила, что парень сутки не выходил на связь после того, как ушел из дома.

Полицейские установили, что в день пропажи несколько человек подловили сибиряка на улице неподалеку от места проживания, затолкали в багажник машины и увезли.

— При этом сыщики выяснили, что автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, был арендован у одной из местных организаций и оборудован GPS-маяком, — объяснили в ведомстве.

В результате силовики установили местонахождение машины, после чего блокировали транспорт возле одного из домов на улице Планировочной. Сотрудники ведомства задержали трех местных жителей в возрасте от 23 до 24 лет и освободили потерпевшего.

Полицейские опубликовали видео задержания Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

Полицейские опубликовали видео оперативных мероприятий. На кадрах можно заметить, как несколько человек лежат возле машины в снегу — их лица скрыты. На другом видео слышно, как у одного из фигурантов спрашивают причину задержания.

— За кражу, — говорит мужчина на видео. — Человека.