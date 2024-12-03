Требовали 600 тысяч: в Новосибирске похитили 20-летнего парня

В Ленинском районе Новосибирска трое человек похитили 20-летнего парня. Компания увезла молодого человека на автомобиле — позже их задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел вечером 1 декабря на улице Ватутина. По версии следствия, трое новосибирцев похитили молодого человека и увезли на машине в неизвестном направлении. Сибиряки, применяя насилие, требовали передать им деньги — они удерживали парня несколько часов.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение транспортного средства злоумышленников установлено, потерпевший освобожден, обвиняемые задержаны, — сообщили в прокуратуре.
В Следственном комитете по Новосибирской области уточнили, что сибиряки требовали передать им 600 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на человека (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении сибиряков меры пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне стало известно о том, что в Томской области вынесли приговор новосибирцу по делу о похищении человека. В 2011 году сибиряк вместе с сообщниками похитил бизнесмена и устроил ему пытку.