Требовали 600 тысяч: в Новосибирске похитили 20-летнего парня

Силовики опубликовали фото задержания Источник: СУ СКР по Новосибирской области











В Ленинском районе Новосибирска трое человек похитили 20-летнего парня. Компания увезла молодого человека на автомобиле — позже их задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел вечером 1 декабря на улице Ватутина. По версии следствия, трое новосибирцев похитили молодого человека и увезли на машине в неизвестном направлении. Сибиряки, применяя насилие, требовали передать им деньги — они удерживали парня несколько часов.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение транспортного средства злоумышленников установлено, потерпевший освобожден, обвиняемые задержаны, — сообщили в прокуратуре.

В Следственном комитете по Новосибирской области уточнили, что сибиряки требовали передать им 600 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на человека (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении сибиряков меры пресечения в виде заключения под стражу.