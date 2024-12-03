Пинали и таскали за волосы: следователи начали проверку из-за избиения девочки в Новосибирске

В деле разберутся следователи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следственный комитет по Новосибирской области начали проверку из-за видео, где две девочки избивают свою знакомую. Инцидент произошел возле «Сан Сити» в Ленинском районе.

Видео с потасовкой подростков появилось в телеграм-канале «Анонинмый Новосибирск», Две девочки таскали за волосы третью, пинали её и плевались. В какой-то момент к подросткам подошел взрослый мужчина и девочки разбежались. Но как только он ушел, девочки снова начали драться.

Разборки попали на видео Источник: Анонимный Новосибирск / телеграм-канал

— Две девушки избили свою знакомую около «Сан Сити» за то, что та оскорбляла их в соцсетях, — объяснили причину в телеграм-канале.

Как рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области, из-за видео началась процессуальная проверка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.