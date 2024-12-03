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Криминал Пинали и таскали за волосы: следователи начали проверку из-за избиения девочки в Новосибирске

Пинали и таскали за волосы: следователи начали проверку из-за избиения девочки в Новосибирске

Разборки подростков попали на видео

1 204
8 комментариев

В деле разберутся следователи

Источник:

Следственный комитет по Новосибирской области начали проверку из-за видео, где две девочки избивают свою знакомую. Инцидент произошел возле «Сан Сити» в Ленинском районе.

Видео с потасовкой подростков появилось в телеграм-канале «Анонинмый Новосибирск», Две девочки таскали за волосы третью, пинали её и плевались. В какой-то момент к подросткам подошел взрослый мужчина и девочки разбежались. Но как только он ушел, девочки снова начали драться.

Разборки попали на видео

Источник:

— Две девушки избили свою знакомую около «Сан Сити» за то, что та оскорбляла их в соцсетях, — объяснили причину в телеграм-канале.

Как рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области, из-за видео началась процессуальная проверка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

На Петухова в конце ноября на видео попала драка четверых подростков. В итоге один из участников получил выстрел из сигнального пистолета в лицо. Журналист НГС узнала подробности и поговорила с обеими сторонами конфликта.

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Комментарии
9
Crash
9 минут
Безнаказанная детская жестокость.... Родители совсем не занимаются этими девочками.
14314447
9 минут
Виновных усыпить !
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