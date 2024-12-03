Новосибирского бизнесмена задержали в хостеле в Москве — видео

Мужчину буквально вытащили из постели Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области











В Москве полицейские задержали руководителя фирмы из Новосибирска, который в 2022 году заключил контракт с госорганизацией, взял аванс на сумму больше 340 тысяч рублей и не поставил технику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и нашли руководителя фирмы, которого подозревают в мошенничестве. В 2022 году он взял аванс у госорганизации на покупку техники и не поставил ее, — сообщили в ведомстве.

После задержания предпринимателя отправили в Новосибирск Источник: ГУ МВД России по Новосибирской области

Бизнесмен должен был доставить 25 единиц техники по условиям контракта. 39-летнего сибиряка доставили в следственный отдел в Новосибирске. СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Директора фирмы заключили под стражу.

Судя по видео, мужчину нашли в одном из хостелов столицы. Его застали спящим в постели, на втором этаже двухэтажной кровати.