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Криминал Новосибирского бизнесмена задержали в хостеле в Москве — видео

Новосибирского бизнесмена задержали в хостеле в Москве — видео

Предпринимателя подозревают в мошенничестве

589
3 комментария

Мужчину буквально вытащили из постели

Источник:

В Москве полицейские задержали руководителя фирмы из Новосибирска, который в 2022 году заключил контракт с госорганизацией, взял аванс на сумму больше 340 тысяч рублей и не поставил технику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и нашли руководителя фирмы, которого подозревают в мошенничестве. В 2022 году он взял аванс у госорганизации на покупку техники и не поставил ее, — сообщили в ведомстве.

После задержания предпринимателя отправили в Новосибирск

Источник:

Бизнесмен должен был доставить 25 единиц техники по условиям контракта. 39-летнего сибиряка доставили в следственный отдел в Новосибирске. СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Директора фирмы заключили под стражу.

Судя по видео, мужчину нашли в одном из хостелов столицы. Его застали спящим в постели, на втором этаже двухэтажной кровати.

Ранее НГС писал о том, что сибиряка задержали на выходе из аквапарка. Его обвинили в разбое на 585 тысяч.

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Комментарии
3
Гость
4 минуты
Бизнесмен в хостеле - так себе бизнесмен)) наверное до сих пор кроме того аванса ничего не заработал
Гость
3 минуты
Ну кто ж в Москве прячется где есть распознавание лиц. А тем временем Трамп пригрозил сделать Канаду 51-м штатом США, белый гегемон подражает Великому, тоже хочет возвращать территории.
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