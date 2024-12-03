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Криминал Отравление семьи в Красной Сопке Отца четверых погибших детей в Красноярском крае обвинили в их гибели — он признал вину

Отца четверых погибших детей в Красноярском крае обвинили в их гибели — он признал вину

Дети отравились инсектицидами

5 111
29 комментариев

Трагедия произошла в Красноярском крае

Источник:

Отца четверых погибших в Красной Сопке детей обвинили в убийстве по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

— Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия, — сообщили следователи.

NGS24.RU сообщал, что как оказалось, вечером 20 сентября мужчина обработал от насекомых помещение дома. По версии следствия, сибиряк не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, не проветрил помещение и не сделал влажную уборку. А после этого пустил детей в дом.

— Утром 21 сентября 2024 года все члены семьи, в том числе четверо несовершеннолетних детей, почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию и осмотра все члены семьи были госпитализированы в медицинские учреждения, — напомнили в СК по Красноярскому краю.

В результате отравления скончались 13-летний мальчик и девочки 6, 11 и 12 лет. С учетом собранных доказательств следователи СК предъявили обвинение 34-летнему мужчине. Он во время допроса свою вину признал. Расследование дела продолжается.

Ранее представителя производителя дихлофоса из Новосибирска, чью продукцию нашли в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае, допросили в качестве свидетеля.

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Комментарии
29
275239151
1 час
А мамашу не признали? Она там не присутствовала что-ли?
VVadim
1 час
Ну возможно и он отравил, но не дихлофосом
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