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Криминал Бывшего депутата заксобрания Новосибирской области отправили в колонию за взятки

Бывшего депутата заксобрания Новосибирской области отправили в колонию за взятки

Юрия Зозулю задержали в 2022 году

3 254
11 комментариев

Юрий Зозуля был депутатом до 2019 года

Источник:

Бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Зозулю московский суд отправил в колонию строгого режима на 9 лет.

Новосибирца признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статья 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Бывший депутат сложил свои полномочия в 2019 году, а задержали Юрия Зозулю 21 сентября 2022 года.

Будучи депутатом, он занимал солидную должность — зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. После занял пост генерального директора АО «РЗМ Технологии», которое входит в госкорпорацию «Ростех».

На прошлой неделе начальника инспекции Госстройнадзора Новосибирской области Алексея Нечунаева обвинили в получении крупной взятки деньгами и дорогим коньяком. Ему выбрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Комментарии
13
TheBestOfTheBestOfTheBest
20 минут
"Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился."
Гость
42 минуты
не вписался в дружный коллектив вечных депутатов
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