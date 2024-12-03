Бывшего депутата заксобрания Новосибирской области отправили в колонию за взятки

Юрий Зозуля был депутатом до 2019 года Источник: minobr.nso.ru











Бывшего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Юрия Зозулю московский суд отправил в колонию строгого режима на 9 лет.

Новосибирца признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статья 285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Бывший депутат сложил свои полномочия в 2019 году, а задержали Юрия Зозулю 21 сентября 2022 года.

Будучи депутатом, он занимал солидную должность — зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работал в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. После занял пост генерального директора АО «РЗМ Технологии», которое входит в госкорпорацию «Ростех».