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Криминал Охранник новосибирской больницы поджог автомобиль Mitsubishi — как его за это наказали

Охранник новосибирской больницы поджог автомобиль Mitsubishi — как его за это наказали

Инцидент произошел на Семьи Шамшиных

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В суде обвиняемый признал свою вину

Источник:

В Новосибирске 54-летнего охранника инфекционной больницы осудили за поджог автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что ночью с 6 на 7 апреля этого года пьяный подсудимый был рядом с домом 40 на улице Семьи Шамшиных, то есть рядом с инфекционной больницей № 1.

Охранник подошел к автомобилю марки «Mitsubishi Pajero», хозяйку этой машины охранник не знал. Подсудимый взял зажигалку и поджег автомобиль, причинив ущерб на сумму 265 тысяч рублей.

Во время суда охранник свою вину признал. Центральный районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Его приговорили к заключению в колонии-поселения на один год.

Ранее НГС писал о том, что в Прокопьевске полицейские задержали мужчину, который поджег автомобиль знакомого из-за разных предпочтений в музыке.

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