Охранник новосибирской больницы поджог автомобиль Mitsubishi — как его за это наказали

В суде обвиняемый признал свою вину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 54-летнего охранника инфекционной больницы осудили за поджог автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что ночью с 6 на 7 апреля этого года пьяный подсудимый был рядом с домом 40 на улице Семьи Шамшиных, то есть рядом с инфекционной больницей № 1.

Охранник подошел к автомобилю марки «Mitsubishi Pajero», хозяйку этой машины охранник не знал. Подсудимый взял зажигалку и поджег автомобиль, причинив ущерб на сумму 265 тысяч рублей.

Во время суда охранник свою вину признал. Центральный районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога). Его приговорили к заключению в колонии-поселения на один год.