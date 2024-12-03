«Ребенок вынужден был достать пистолет»: подробности жестокой драки на Петухова — первую версию событий ставят под сомнение

Кто настоящий виновник драки у ТЦ «Матрешка», понять совсем непросто, и видео в этом вовсе не помогает Источник: Светлана С., социальные сети











В конце ноября улица Петухова в очередной раз появилась в криминальных сводках полиции. В объектив камеры наблюдения попала дикая сцена: четверо парней избивают друг друга прямо на улице. Вскоре один из участников потасовки начал рассказывать, что он — потерпевший по уголовному делу о хулиганстве: вступился за младшего брата, на которого сверстники пытались оформить банковские карты для каких-то незаконных делишек, и получил выстрел из сигнального пистолета в лицо. С противоположной стороны ситуация закономерно выглядела совсем иначе: взрослый спортсмен напал на девятиклассника, едва не задушил его и жестоко, до перелома костей черепа, избил. Журналист НГС пообщалась с заботливым старшим братом и с мамой подозреваемого по делу о хулиганстве и записала версии обеих сторон.

Улика на видео

Это видео попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения 27 ноября. Из-за невысокого разрешения детально разобраться, что происходит возле ТЦ «Матрешка», сложно. Ясно одно: на видео не шутливая потасовка друзей, а настоящая кровопролитная драка.

Обрезанный фрагмент начинается с того, что четверо парней идут по тротуару. Неожиданно один из них хватает впереди идущего юношу и переворачивает его, а затем бросает на землю. С яркой вспышкой вместе с ним падает непонятный предмет. После этого лежащего начинает избивать тот самый парень, который швырнул его на асфальт, а еще двое не то помогают агрессору, не то пытаются помочь его жертве.

Растаскивает дерущихся мужчина покрупнее — похоже, случайный свидетель.

Стороннему наблюдателю непросто разобраться, кто кого бьет Источник: Светлана С.

Видеозапись впечатлила даже главу СК России Александр Бастрыкина: он поручил новосибирским подчиненным возбудить уголовное дело о хулиганстве в отношении одного из участников драки — 15-летнего подростка Мартына С. (имена всех несовершеннолетних участников конфликта здесь и далее изменены).

При этом из-за чего произошла драка, какими были ее последствия и кого именно так жестоко били прямо на улице из видеозаписи понять сложно, а трактовать ее можно совсем по-разному.

Вступился за младшего брата и пострадал

Уже на следующий день после драки один ее участников, 21-летний житель Кировского района Константин Хвостишков начал рассказывать: все началось с конфликта между учениками школы № 217, среди которых был и его младший брат Егор. Якобы двое парней из параллельного класса пытались привлечь подростка к предположительно незаконной деятельности, а получив отказ, решили наказать.

— Я [к торговому центру] специально поехал, потому что брата уже звали на улицу выйти и поговорить. Он написал мне в Telegram, сказал, что на него хотят оформить карту Сбербанка, с какой целью, не знаю, — рассказал Константин корреспонденту НГС. — Я сказал брату, чтобы он прежде чем выходить на улицу включил на всякий случай диктофон. Он так и сделал — вышел с ним на улицу и записал весь диалог. Потом подъехал я и спросил, зачем [этим парням] нужна карта и почему они брата кошмарят. Самый высокий, самый дерзкий сказал: «Потому что я имею право его кошмарить» и позвал меня за угол.

За углом Константин попытался сфотографировать школьника — говорит, чтобы показать его классному руководителю. И в этот момент кто-то из компании якобы выстрелил ему в лицо.

— Это был сигнальный пистолет. Завязалась драка, я схватил [Мартына] и совершил бросок из прогиба. Второй начал бить меня по голове…

— То есть, это вас бьют на видео?

— Да.

Судя по профилю в социальных сетях, в списке интересов Константина было ММА: парень активно занимался единоборствами и в составе команды выигрывал соревнования Источник: социальные сети











Выстрел пришелся парню в лицо, пробил и обжег щеку.

— Я был оглушен, не мог ничего говорить — выстрел в лицо меня ослепил и оглушил одновременно. Сразу ощутил кровь во рту, потому что щека у меня была пробита, — рассказал Константин. — Сначала я пытался делать болевые приемы, но когда меня начали бить по лицу, начал бить на реакции, на инстинкте.

— Вы спортсмен?

— Я раньше занимался. Года полтора назад: армейским рукопашным боем и самбо боевым, — признался Константин.

В целом парень почти не пострадал. Рана на щеке оказалась не очень серьезной: ее быстро зашили и отпустили Константина долечиваться домой, выписав ему антибиотики.

Запись, на которой Мартын и Андрей разговаривают с Егором, требуя от него каких-то потенциально незаконных действий, Константин пообещал скинуть журналисту в мессенджер. К концу рабочего дня и публикации материала он так этого и не сделал.

«Пытался разбить головой сына витрину»

У представителей 15-летнего мальчика, который, по словам Константина, стрелял в него, совсем другая версия событий. Мама Мартына Светлана С. 27 ноября была на работе, когда ей позвонил сын и попросил вызвать скорую: мол, его сильно избили. Женщина поспешила домой и пришла в ужас.

— У него лица вообще не видать: глаз один не открывается, все в кровопотеках. Очень сильно избит, спина болит. Если он пытался подняться, терялся в пространстве: у него голова кружилась, его вырвало, — рассказала женщина журналистам.

Сначала Мартын, по словам Светланы, был очень активным и рассказал маме, что произошло. Женщина уверяет: конфликт начался абсолютно на пустом месте, и Константин, если и заступился за брата, то непонятно, почему.

— Мартын рассказал, что они были с другом в торговом центре «Матрешка» — его друг Андрей общался мальчиком из параллельного класса, а Мартын его ждал на улице. Потом увидел, что подошли Андрей и Егор, а сзади — вот этот Константин. Константин спросил его, он ли что-то с его братом «выясняет». Мартын ответил, что да, — пересказала сбивчивый рассказ сына женщина.

Действительно ли школьник стал случайной жертвой взрослого агрессора, озвучил ли маме отредактированную, оправдывающую его версию или просто в силу физического состояния не смог объяснить причины конфликта более понятным образом — вопрос открытый.

Но дальше Мартын перешел в статус пострадавшего. Если рассматривать видео внимательно, становится понятно: отвечая на вопрос журналиста, Константин слукавил. Бьют на видео не только его.

Мартын, в отличие от Константина, единоборствами не занимался и в результате пострадал гораздо сильнее: у школьника перелом черепа Источник: Светлана С.











Двое самых активных участников в партере периодически меняются местами, и гораздо чаще снизу закономерно оказывается не 21-летний спортсмен, а 15-летний школьник.

— Даже по видео видно, что Константин начинает драку первым. Ребенок вынужден был достать пистолет, продемонстрировать его. Он хотел предотвратить незаконные действия Константина, оборонялся, — уверена Светлана. — Он же понимал, что Константин его старше и занимается рукопашным боем — они все учились в одной школе. Но когда Костя увидел, что у Мартына в руках пистолет, он начал выкручивать ему руки, и в процессе этого произошел выстрел. Там еще эксперты будут разбираться, кто именно нажал на курок. А дальше Константин уронил Мартына на спину, сел сверху и начал бить руками по лицу и телу.

В какой-то момент, обращает внимание на запись Светлана, Андрей отвлек взрослого обидчика ударом, и Мартын попытался отползти в сторону, но борец все равно поймал его.

— Константин схватил его ногами за шею и начал душить. Даже выбежал мужчина из машины и начал заступаться именно за наших мальчишек, потому что мой ребенок уже был баклажанового цвета, — рассказала женщина. — Потом этот Константин его опять схватил и начал бить о витрину магазина, пытаясь моим сыном разбить эту витрину.

Когда сын на ее глазах потерял сознание, женщина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у девятиклассника черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и как минимум один перелом черепа — в области глазницы. Подтверждающие это медицинские документы Светлана предоставила в распоряжение редакции НГС. Список переломов, отметила она, не исчерпывающий: врачи продолжают обследовать Мартына, чтобы не пропустить другие серьезные травмы.

На вопрос, откуда двое девятиклассников взяли стартовый пистолет, Светлана ответила не сразу: вроде бы мальчики его нашли. На правду похоже мало, но аэрозольный пистолет «Пионер» (именно это оружие фигурирует в постановлении о возбуждении уголовного дела) можно купить в интернете за сравнительно небольшую сумму: порядка 8 тысяч рублей. Двое подростков могут скопить ее за пару месяцев, если получают хотя бы немного карманных денег.

Подводить в этой истории итоги, даже промежуточные, определенно рано. Обе стороны написали друг на друга заявление. Уголовное дело по статье 213 УК РФ уже возбуждено — в отношении Мартына. Решение по заявлению, которое подал сам подросток на избившего его Константина, должны принять позже, когда школьник долечится — а это, судя по тяжести его травм, может занять не один месяц.

В 217-ой школе, где учатся все трое несовершеннолетних участников конфликта, заверили, что проводят собственную проверку, но никаких подробностей не сообщили — как и сотрудники полиции и СК.