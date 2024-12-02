10 лет жил под вымышленным именем: новосибирец получил 7 лет тюрьмы за похищение 13-летней давности в Северске

Также мужчина пытался застрелить знакомого Источник: пресс-служба Следственного комитета по Томской области











В Томской области вынесли приговор 52-летнему жителю Новосибирска по уголовным делам о «Покушении на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и «Похищении человека» (п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ) 13-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Томской области.

Суд установил, что в январе 2011 года в одном из ночных клубов Северска у подсудимого произошел конфликт с его знакомым. Мужчина приставил к затылку оппонента ствол травматического пистолета «Оса» и несколько раз нажал на курок.

— Однако из-за технической неисправности оружия выстрел не произошел, что позволило потерпевшему разоружить нападавшего и предотвратить дальнейшее развитие событий, — рассказывают в прокуратуре.

В феврале того же года новосибирец вместе с двумя сообщниками переоделись в форму сотрудников полиции и, вооружившись огнестрельным оружием, похитили предпринимателя.

— Его насильно усадили в легковой автомобиль и привезли в гаражный бокс. Там потерпевшего удерживали, подвергая избиению и пыткам, требуя подписать два договора займа и две долговые расписки к ним на общую сумму 15 миллионов рублей. После того как потерпевший подписал требуемые документы, один из соучастников совершил его убийство путем удушения, — добавили в пресс-службе Следственного комитета по Томской области.

После совершения преступлений мужчина скрылся и более 10 лет жил под вымышленным именем в Новосибирске. В апреле 2024 года его задержали.

Северский городской суд приговорил новосибирца к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.