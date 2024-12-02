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Криминал Банду новосибирских налетчиков отправили в колонию — они угоняли такси и нападали на ломбарды

Банду новосибирских налетчиков отправили в колонию — они угоняли такси и нападали на ломбарды

Преступники старались действовать дерзко и внезапно

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31 комментарий

Для грабежа сибиряки купили огнестрельное оружие

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В Новосибирске суд отправил в колонию восьмерых жителей Новосибирска и Алтайского края. Они состояли в банде, которая грабила ювелирные салоны и ломбарды в 2022 году.

По версии следствия и суда, один из подсудимых, житель Новосибирской области, создал банду, чтобы незаконно получать деньги. Он планировал нападать на коммерческие организации и забирать у них деньги и имущество.

Обвиняемый собрал банду из своих знакомых. А те привлекли еще трех жителей Алтайского края. Всего в группировке оказалось 9 участников.

— Члены банды разработали план совершения преступлений, предполагавший внезапность и дерзость нападения, — отметили в СК по Новосибирской области.

Для того чтобы совершать преступления, подсудимые купили огнестрельное оружие, а также одежду, перчатки и маски, чтобы их не узнали.

Во время нападений члены банды просили незнакомых людей вызвать им такси. Когда они садились в автомобиль, то нападали на водителя, угоняли машину и ехали нападать на ювелирные и комиссионные магазины. С июня по июль 2022 года подсудимые совершили три разбойных нападения и причинили ущерб на сумму больше пяти миллионов рублей.

В суд попали восемь членов банды. Как объяснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, дело одного из участников было выделено в отдельное производство из-за заключения досудебного соглашения. Восьмерых участников признали виновными и назначили наказание от 9 до 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Сибиряков признали виновными в совершении 12 эпизодов преступлений по части 1 и 2 статьи 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях), пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 166 УК РФ (покушение на угон), части 4 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия), части 2 статьи 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства), пунктам «а», «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), части 4 статьи 233 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Девятого участника банды, 20-летнего уроженца Алтайского края Никиты Баталова, осудили еще в 2023 году. Баталова судили отдельно от подельников, поскольку он пошел на сделку со следствием и получил право на госзащиту.

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Новосибирск СК Грабеж Банда
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Комментарии
31
Татьяна 53
47 минут
И хорошо.
Гость
1 час
Через полгода "на свободе с чистой совестью".
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