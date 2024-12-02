Подростки за рулем: следователи возбудили дело после погони в Новосибирске — подробности

В СК сообщили, что автомобиль у сибиряка забрали два несовершеннолетних парня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стали известны новые подробности погони десяти экипажей ДПС за автомобилем Toyota Camry в Новосибирске. Машину у водителя забрали несовершеннолетние, в их отношении возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл 1 декабря — двое молодых парней на угнанной машине пытались скрыться сразу от десяти экипажей ДПС. Нарушителей задержали на улице Котовского.

Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, несовершеннолетние парни открыто похитили машину у мужчины.

— Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж), — рассказали в Следственном комитете.

Угонщиков преследовали 10 экипажей полиции Источник: «Инцидент Новосибирск» / Telegram











По данным источника НГС, мужчину, у которого подростки забрали автомобиль, зовут П. Першин. Страхователем машины при этом, по данным НГС, является 42-летняя Мария В. Получить комментарий женщины не удалось.

По словам читательницы НГС Анастасии, во время погони подростки зацепили ее автомобиль:

— Он пытался между мной и другой машиной проскочить, но, видимо, не рассчитал габариты, — заявила Анастасия.