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Криминал Подростки за рулем: следователи возбудили дело после погони в Новосибирске — подробности

Подростки за рулем: следователи возбудили дело после погони в Новосибирске — подробности

Автомобиль Toyota Camry преследовали 10 машин полиции

6 678
24 комментария

В СК сообщили, что автомобиль у сибиряка забрали два несовершеннолетних парня

Источник:

Стали известны новые подробности погони десяти экипажей ДПС за автомобилем Toyota Camry в Новосибирске. Машину у водителя забрали несовершеннолетние, в их отношении возбудили уголовное дело.

Инцидент произошёл 1 декабря — двое молодых парней на угнанной машине пытались скрыться сразу от десяти экипажей ДПС. Нарушителей задержали на улице Котовского.

Как сообщили НГС в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, несовершеннолетние парни открыто похитили машину у мужчины.

— Следственным отделом по Кировскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ (грабеж), — рассказали в Следственном комитете.

Угонщиков преследовали 10 экипажей полиции

Источник:

По данным источника НГС, мужчину, у которого подростки забрали автомобиль, зовут П. Першин. Страхователем машины при этом, по данным НГС, является 42-летняя Мария В. Получить комментарий женщины не удалось.

По словам читательницы НГС Анастасии, во время погони подростки зацепили ее автомобиль:

— Он пытался между мной и другой машиной проскочить, но, видимо, не рассчитал габариты, — заявила Анастасия.

Ранее НГС писал о том, как в Новосибирские полицейские пустились в погоню за автомобилем каршеринга.

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Новосибирск ГАИ Погоня Грабеж Уголовное дело
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Комментарии
24
Татьяна 53
1 час
"несовершеннолетние парни открыто похитили машину у мужчины." "Наглёж молодёжь"
Гость
1 час
Выслать их в Северную Корею. Я хочу увидеть их печальные мордашки, через пару лет, на обложке какого-нибудь журнала People.
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