«Отдал последние деньги»: псевдо-электрики обманули пенсионера в день смерти его сына

Мошенники установили 6 бесперебойников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, Ирина Квасова











В Новосибирске 30 ноября мошенники обманули пенсионера, который потерял сегодня сына. Как рассказал НГС председатель многоквартирного дома Ирина Квасова, неизвестные люди приехали вслед за ритуальными услугами и убедили пожилого мужчину установить бесперебойники. За это мужчина отдал мошенникам последние 60 тысяч рублей.

— Сегодня в доме на Народной 28/1 у пенсионера Алексея Николаевича умер сын. Родственники вызвали ритуальщиков, которые забрали тело. Вслед за ними приехали какие-то люди, называли себя электриками и сказали, что нужно срочно заменить что-то в проводке, поставить какие-то агрегаты на 60 тысяч. Дедушка отдал им последние деньги, — рассказал Ирина.

Источник: Ирина Квасова

После этого мужчина обратился к соседям за помощью, чтобы собрать деньги на похороны сына. По словам Ирины, когда соседи поняли, что мужчину обманули, они вызвали полицию. Во время допроса пострадавшего в квартире перестало работать электричество.

— Позже у дедушки пропал свет. Эти мошенники подсоединили шесть бесперебойников. Мы вызвали электриков, которые устранили замыкание, — объяснила женщина.

Пострадавший написал заявление в полицию. В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте.

— На место выезжали сотрудники полиции. Заявление от гражданина принято. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.