НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

ясная погода, без осадков

ощущается как -11

1 м/c,

ю-з.

 754мм 92%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Деды Морозы собрали подарки
С трупом на такси
Кто строит новую Россию
ТЦ вплотную к дому
Копим на будущее
Закрывают "Минимакс"
Причины ДТП на мосту
Афиша на декабрь
Новости в Telegram
Криминал «Отдал последние деньги»: псевдо-электрики обманули пенсионера в день смерти его сына

«Отдал последние деньги»: псевдо-электрики обманули пенсионера в день смерти его сына

Тревогу забили соседи, к которым мужчина обратился за финансовой помощью

776
9 комментариев

Мошенники установили 6 бесперебойников

Источник:

В Новосибирске 30 ноября мошенники обманули пенсионера, который потерял сегодня сына. Как рассказал НГС председатель многоквартирного дома Ирина Квасова, неизвестные люди приехали вслед за ритуальными услугами и убедили пожилого мужчину установить бесперебойники. За это мужчина отдал мошенникам последние 60 тысяч рублей.

— Сегодня в доме на Народной 28/1 у пенсионера Алексея Николаевича умер сын. Родственники вызвали ритуальщиков, которые забрали тело. Вслед за ними приехали какие-то люди, называли себя электриками и сказали, что нужно срочно заменить что-то в проводке, поставить какие-то агрегаты на 60 тысяч. Дедушка отдал им последние деньги, — рассказал Ирина.

Источник:

После этого мужчина обратился к соседям за помощью, чтобы собрать деньги на похороны сына. По словам Ирины, когда соседи поняли, что мужчину обманули, они вызвали полицию. Во время допроса пострадавшего в квартире перестало работать электричество.

— Позже у дедушки пропал свет. Эти мошенники подсоединили шесть бесперебойников. Мы вызвали электриков, которые устранили замыкание, — объяснила женщина.

Пострадавший написал заявление в полицию. В пресс-службе регионального МВД подтвердили информацию об инциденте.

— На место выезжали сотрудники полиции. Заявление от гражданина принято. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Недавно преподаватель новосибирский консерватории лишилась 4,2 миллиона рублей из-за мошенников. В мессенджере ей написал неизвестный с номера, в аккаунте которого было прикреплено фото проректора по научной работе, он сообщил, что произошел сбой в выплате зарплаты. Позже женщине позвонил неизвестный и сообщил, что на нее хотят оформить кредит.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Мошенники Новосибирск Электрик
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
24 минуты
Бесперебойники поставили,(что это?) услугу выполнили.
Гость
23 минуты
Ритуальщики и эти электрики работают вместе.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Скорпионам — стресс из-за денег, Козерогам — новые отношения: какой будет зима для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«„Сферум“» загнал нас в жесткие рамки»: воспитательница садика пожаловалась на новые правила — что ее не устроило
Анонимное мнение
Мнение
«Мне сказали, что там генералы»: сибирячку не пустили на школьное мероприятие — оказалось, доступ к нему был ограничен
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,34

Николай,28

Руслан,51

Марина,46

Olga,34

Виктория,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление