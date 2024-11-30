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Криминал «Хотела выбежать, я не дал, прикрыл дверь»: подозреваемый из Ушканки рассказал, как расправился с девушкой — видео

«Хотела выбежать, я не дал, прикрыл дверь»: подозреваемый из Ушканки рассказал, как расправился с девушкой — видео

Как отзываются о мужчине местные, шокированные жестоким убийством

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В Красноярском крае произошла чудовищная история, которая потрясла всю страну. В поселке Ушканка Ужурского района убили 17-летнюю девушку. Ее ударили по голове и бросили умирать в сарае со свиньями и коровами.

Следователи определили подозреваемого не сразу. Сначала предполагалось, что девушка ударилась головой в стайке, или ее ударил бык, и она потеряла сознание, а после ее покусали свиньи и пробили артерию, после чего школьница умерла от кровопотери. Но позже силовики сообщили, что на нее напал сосед.

По версии следователей, он работал на местном сельхозпредприятии скотником и постоянно конфликтовал с управляющим — отцом девочки. Однажды он решил отомстить ему и перерезать его животных. Перед этим мужчина выпил, взял нож, палку, и пошел в сарай со скотиной. В это время там находилась девочка, она кормила животных. Как позже следователям рассказывал сам мужчина, завязалась драка, подозреваемый ударил девушку по голове, она потеряла сознание. А затем он надругался над ней и скрылся.

Его на два месяца отправили под стражу, позже арест могут продлить. Что говорят о жестом убийстве в поселке — в нашем коротком видео. Также подробно мы рассказали в репортаже, как односельчане характеризуют ребенка и возможного преступника.

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Убийство Красноярский край
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