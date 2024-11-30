Мать и отчим морили голодом и резали лицо сыну: всё, что известно о зверской истории из Кузбасса

Следователи уже возбудили несколько уголовных дел Источник: Источник NGS42.RU, Екатерина Тычинина / 74.RU











Накануне Кузбасс ужаснулся, когда история с пропавшим без вести мальчиком в Прокопьевске стала обрастать подробностями о зверствах, творящихся в семье. Спустя сутки в пытках был обвинен не только отчим, но и мать мальчика, которая, по версии следствия, морила его голодом. Подробнее о том, что известно об отправленных в СИЗО родителях и происходящем внутри частного дома, NGS42 собрал в одном материале.

Пропажа

Вечером 27 ноября волонтеры и полиция региона объявили о начале поисков без вести пропавшего в Прокопьевске 12-летнего школьника. Мальчик ушел из дома без зимней одежды, что сразу смутило общественность.

Спустя почти двое суток ребенка обнаружили в одном из городских супермаркетов, куда он зашел спрятаться от морозов. Незаметно от продавцов он сел между стеллажей на складе и остался там после закрытия. Больше 20 часов мальчик пролежал между полок, выходя в торговый зал лишь ночью, чтобы взять еды.

Уголовное дело

На следующий день после того, как школьника нашли, следователи возбудили уголовное дело по статье «истязание». По их версии, несовершеннолетний бежал из дома из-за пыток, которые ему устраивал отчим на протяжении последних шести месяцев. Незадолго до пропажи мужчина изувечил лицо пасынка, разрезав его верхнюю губу.

Вскоре сотрудникам следкома стало известно, что в издевательствах участвовала и мать маленького горожанина. Женщина выгоняла полураздетого ребенка на мороз и не давала ему еды.

Не защитила она сына и когда ее возлюбленный сломал ему ногу кочергой и заставлял есть стиральный порошок. Эти ужасающие подробности из жизни мальчика нам рассказал источник из силовых структур, уточнив, что пытки взрослые устраивали из-за мелких поводов, в том числе не вымытой посуды.

Суд отправил пару в СИЗО на два месяца. Мы опубликовали видео из зала заседаний, куда в наручниках привели фигурантов.

Семья

Больше двух лет назад семья переехала из Тяжинского округа в Прокопьевск. С тех пор мальчик ни разу не посещал школу. Сотрудники органов системы профилактики не обратили на это внимание и не проверили, что происходит у ребенка дома. Поэтому также возбуждено уголовное дело по халатности.

Как выяснил NGS42, вместе с мальчиком в доме жили его брат и сестра. Подвергались ли они насилию, неизвестно, но их также изъяли из семьи.

Обвиняемый в истязания 39-летний кузбассовец ранее был судим за кражу. Постоянной работы в Прокопьевске не имел.

Состояние ребенка

Редакция NGS42 показала несколько фотографий школьника главному челюстно-лицевому хирургу Хакасии Руслану Меллину. На основе снимков специалист заключил, что глава семейства несколько раз разрезал губу школьника, о чем свидетельствуют грубые рубцы вокруг его рта.

По словам спикера, 12-летнему кузбассовцу понадобятся несколько пластических операций, чтобы без боли принимать пищу. При этом полностью восстановить лицо врачи не смогут.

Детские клинические психологи, к которым обратилась наша редакция, сходятся во мнении, что после пережитого мальчику срочно нужна терапия. Иначе подобные случаи насилия могут вылиться в подростковом возрасте в агрессию к окружающим и суицидальным мыслям.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Минздрав, вечером пятницы состояние ребенка ухудшилось, из-за чего врачам пришлось его прооперировать. Сейчас несовершеннолетнего готовят к транспортировке в медцентр областной столицы.