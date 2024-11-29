«Она эту девушку вырастила»: что известно о новосибирской медсестре, с которой жестоко расправился зять

Соседи отзываются о женщине с хорошей стороны Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Жестокое убийство новосибирской пенсионерки потрясло жителей дома на Челюскинцев, 40: накануне в одной из квартир 26-летний парень расправился с бабушкой своей жены. Как рассказали корреспонденту НГС жильцы многоэтажки, погибшая была очень дружелюбной и всегда приходила на помощь соседям.

— Наталья Павловна — очень хорошая соседка. Знаю, что последнее время у нее жила внучка с мужем. Она практически вырастила внучку, девочка с детства жила с ней, — рассказала знакомая женщина Ольга.

69-летняя Наталья раньше работала медсестрой. По словам соседей, к ней часто обращались за медицинской помощью.

— В нашем доме очень много пенсионеров, она всегда приходила на помощь. Если нужно поставить укол или капельницу, никогда не отказывала. Она также ухаживал за одним дедушкой из нашего дома, он инвалид, — отметила еще одна соседка Татьяна.

Квартира, в которой жила погибшая Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Как рассказала знакомая женщины Валентина, Наталья всю жизнь жила в этом доме. С соседями женщина всегда поддерживала хорошие отношения. Внучку женщины также многие знали, а вот супруга девушки практически никто не знал, он был не общительный с жильцами дома.

— Наталья очень хорошая женщина, она когда-то была старшей по подъезду. При встрече она всегда здоровалась. Наталья растила с детства внучку, которую тоже зовут Наталья. Девочка недавно вышла замуж. Ее мужа я видела не часто, когда встречались с парнем этим, он никогда не здоровался, — отметила Валентина.

Муж внучки был неприветлив Источник: Павел Пешков / NGS.RU











По словам Валентины, Наталья держала несколько кошек. Женщина любила животных и найденным на улице питомца искала новый дом.

— Несколько лет назад нам проводили дезинсекцию в подвале и там нашли кошку с котятами. Наталья Павловна забрала животных себе, стерилизовала, а потом нашла им новых хозяев, — рассказала Валентина.

Убийство 69-летней пенсионерки произошло утром 28 ноября. По данным следствия, 26-летний муж внучки сначала пытался задушить женщину, а после избил и несколько раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали спустя несколько часов в Заельцовском районе, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому в суде выберут меру пресечения. Ход и расследование на контроле прокуратуры Новосибирской области.