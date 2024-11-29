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Криминал Больше тысячи боеприпасов, пистолеты, автоматы: в Новосибирске задержали торговца оружием

Больше тысячи боеприпасов, пистолеты, автоматы: в Новосибирске задержали торговца оружием

Местный житель переделывал оружие и продавал

552
6 комментариев

Оружие изъяли

Источник:

В Новосибирске задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Мужчина продавал частично деактивированное оружие и его части в другие регионы России и за рубеж. Эксперты изучили товар и оказалось, что винтовки «Мосина», который продавались как охолощенные, на самом деле была пригодны к боевым действиям.

Дома у оружейника и его поставщиков обнаружили и изъяли 18 единиц оружия, у которых были признаки технических изменений: 3 пистолета «ПМ» и «Вальтер», 2 автомата ППШ, 2 пулемета «Максим», 11 винтовок «Мосина» и «Маузер». Также были найдены основные части огнестрельного оружия и свыше тысячи боеприпасов различных калибров. Все предметы были направлены на экспертизу.

На основании деятельности ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 и части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия и незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, его основных частей).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В октябре в Карасуке Новосибирской области вынесли приговор шестерым местным жителям, которые распространяли контрафактные алкоголь и сигареты.

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Комментарии
7
Гость
8 минут
Судя по тексту можно сформулировать иначе - не торговца оружием задержали, а выявили нарушения при торговле предметами, конструктивно напоминающими оружие. Но надо ж что-то "жареное" написать...
Гость
7 минут
у нас таких сейчас поощряют . Виктора Бута вон даже отпустили ...после обмена из американской тюрьмы. Но там масштаб другой .... а тут просто "палка" в зачет очередного человека с погонами.
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