Больше тысячи боеприпасов, пистолеты, автоматы: в Новосибирске задержали торговца оружием

Оружие изъяли Источник: УФСБ по Новосибирской области











В Новосибирске задержали местного жителя, который подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия. Об этом сообщили в УФСБ по Новосибирской области.

Мужчина продавал частично деактивированное оружие и его части в другие регионы России и за рубеж. Эксперты изучили товар и оказалось, что винтовки «Мосина», который продавались как охолощенные, на самом деле была пригодны к боевым действиям.

Дома у оружейника и его поставщиков обнаружили и изъяли 18 единиц оружия, у которых были признаки технических изменений: 3 пистолета «ПМ» и «Вальтер», 2 автомата ППШ, 2 пулемета «Максим», 11 винтовок «Мосина» и «Маузер». Также были найдены основные части огнестрельного оружия и свыше тысячи боеприпасов различных калибров. Все предметы были направлены на экспертизу.

На основании деятельности ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 и части 1.1 статьи 226.1 УК РФ (незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия и незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия, его основных частей).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.