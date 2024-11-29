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Криминал Изуродовали лицо: подробности громкой пропажи ребенка без зимней одежды в Кузбассе

Изуродовали лицо: подробности громкой пропажи ребенка без зимней одежды в Кузбассе

Его искали больше суток

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7 комментариев

Мать ребенка не заявляла об избиениях сына

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Причиной исчезновения школьника, которого больше суток искали в Прокопьевске, стало постоянное избиение. Мальчика более полугода избивал отчим, в последний раз он изуродовал его лицо, сообщают пресс-службы следкома и прокуратуры Кузбасса.

Предварительно установлено, что издеваться над ребенком мужчина начал еще в мае текущего года. В числе прочего он заставлял его спать в помещении без отопления. Последний случай издевательства вынудил мальчика бежать.

 — Подозреваемый умышленно нанес повреждения, повлекшие изменение внешнего облика лица мальчика, — говорится в релизе.

Мужчина арестован, ему планируют вменить совершение двух уголовных дел: истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С мальчиком работают психологи, его решили забрать из семьи.

Телеграм-канал Mash Siberia опубликовал фото ребенка, которое якобы было сделано за некоторое время до побега. Предположительно, такие травмы и стали причиной побега из дома.

Фото якобы было сделано за некоторое время до побега ребенка

Источник:

Источник NGS42.RU рассказал, что у мальчика есть брат и сестра, которых также изъяли из семьи, следователи выясняют, становились ли они жертвой насилия.

К ответственности также планируют привлечь сотрудников полиции, которые допустили халатное отношение к контролированию семьи.

Мальчик ушел из дома без зимней одежды два дня назад около девяти вечера и не вернулся. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка искали сотрудники полиции, МЧС, следователи и волонтеры.

Через полтора дня школьника обнаружили в одном из городских супермаркетов. Выяснилось, что он прятался за прилавками и выходил оттуда только ночью.

Ранее в Республике Алтай женщину обвинили в истязании 8-летнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По данным следствия, сибирячка била ребенка руками, ремнем и шваброй.

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Школьник Избиение Садист Истязание Отчим
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Комментарии
7
Гость
35 минут
что происходит с людьми ??
Гость
41 минута
Иноагенты любят такой негатив, ведь это основная цель их работы в России 👎
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