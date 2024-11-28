«Всё сама придумала»: свидетель по делу об убийстве девочки в селе Яркуль изменил показания

Одна из свидетелей утверждала, что была в машине с полицейскими Источник: Новосибирский областной суд, Суды общей юрисдикции Новосибирской области / vk.com











В Новосибирской области главный свидетель обвинения отказалась от своих показаний на экс-полицейских, обвиняемых в убийстве школьницы. Об этом сообщили в группе судов общей юрисдикции региона во «ВКонтакте».

Речь идет об уголовном деле в отношении бывших милицейских ОВД по Усть-Таркскому району Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. 28 ноября в судебном заседании допросили свидетелей обвинения.

В сообщении сказано, что ранее одна из свидетелей утверждала, что была в машине с силовиками и видела, как сбили девочку и положили ее в багажник. В суде она отказалась от своих показаний.

— Я в нетрезвом состоянии болтанула, хотела посмотреть на реакцию. Когда приехали полицейские, я не знала, что говорить, была под давлением, всё сама придумала, а в суде я не могу соврать, — со ссылкой на женщину сообщает аккаунт.

Уточняется, что сибирячка плакала, а ее поведение «было эмоциональным». Следующее судебное заседание по делу назначили на 5 декабря.

Напомним, 15-летняя Наташа Матюхина пропала в 2010 году по дороге домой из сельского клуба. Ее местонахождение осталось неизвестным.

По версии следствия, 2 марта 2010 года Максим Кудрявцев в состоянии опьянения управлял машиной ГАЗ-3110 — в ней также был Евгений Бартоломей. Водитель ехал по улице села Яркуль и якобы сбил девочку-пешехода.

— Затем Кудрявцев и Бартоломей, будучи сотрудниками милиции на тот момент, договорились между собой и совместно похитили девочку, затолкав ее тело в багажник. С целью избежать уголовной ответственности за содеянное, обвиняемые совершили убийство потерпевшей, — сообщали в Новосибирском областном суде.

Бывших милиционеров обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий), п. п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и по п. п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Максиму Кудрявцеву также вменяют ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.