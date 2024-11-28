Омская полиция остановила иномарку с 11 пассажирами — восемь из них оказались баранами

Баранам наверняка не понравилось ездить в тесноте Источник: Омская полиция / t.me











На трассе Шербакуль-Азово сотрудники ГИБДД остановили «Ниссан». Полицейским показалось, что в салоне авто находится много пассажиров. На деле оказалось, что в машине было трое человек и 8 баранов.

Людей и животных доставили в отдел полиции, где выяснилось, что бараны были украдены прошедшей ночью из деревни Северное Шербакульского района. Сами хозяева еще не успели заметить пропажу, когда им вернули хозяйство.

Оказалось, что двое пассажиров автомобиля совершают кражи животных с 7 ноября. 27-летний и 25-летний омичи похитили 42 барана из сел Максимовка и Изюмовка.

Мужчины не в первый раз занимаются кражей животных Источник: Омская полиция / t.me











— Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах, неохраняемые собаками или должным образом не укрепленные. Затем возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй — таскал животных. Баранов сбывали заготовителю в Ленинском округе, — рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь на омичей заведено уголовное дело за кражу группой лиц по предварительному сговору.