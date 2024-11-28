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Криминал подробности «Я не предупреждала ее о таких подонках»: громкое дело об избиении девочки-инвалида дошло до суда — видео

«Я не предупреждала ее о таких подонках»: громкое дело об избиении девочки-инвалида дошло до суда — видео

Дарья Мозжухина все еще пытается справиться с последствиями моральных и физических травм

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Дарья — инвалид, у нее косоглазие и другие проблемы со зрением

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Громкое судебное дело вскоре начнут рассматривать в Самаре. Избили девушку-инвалида, издевались над ней, угрожали убийством. Даше Мозжухиной 17 лет, сверстники напали на нее 25 марта 2024 года. Маме потерпевшей удалось добиться возбуждения уголовного дела. 63.RU пообщался с ней и ее дочерью и узнал, что стало причиной нападения, и как семья переживает то, что произошло.

Мама девочки пытается добиться справедливости

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Все началось с дружбы и взаимопомощи

Юлия Мозжухина, мама Дарьи, рассказывает, что воспитывала дочь в любви и помогала справляться со всеми трудностями.

— Никогда никто ее не обижал. Вообще. Даша — такой ребенок хороший! Хоть и особенный, но маленький, добрый, светлый. Никогда не обижалась, когда ей говорили в детстве «Ты косая» или что-то подобное, спокойно к этому относилась. Ребята всегда тянулись к ней и хотели общаться, — рассказывает мать пострадавшей.

Преподаватели колледжа характеризуют Дашу положительно: она открытая, общительная и позитивная

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В первом классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Даша познакомилась с Алиной (имя изменено):

— Раньше мы дружили, все было идеально. Она мне с уроками поможет, я ей подскажу что-то. Я ее всегда жалела, потому что с ней никто не хотел дружить, — вспоминает Дарья.

У Алины в семье сложилась непростая ситуация, и Юлия Владимировна, мама Даши, рассказывает, что пыталась помогать ей советами и дарить свое тепло:

— У нее мамы нет, только папа и бабушка. И я всегда старалась ей помогать советами, говорила: «Будь хорошей, послушной, учись!» Постоянно подсказывала.

Даша росла в большой семье: у нее есть старший брат и две маленьких сестры

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Поступив в разные колледжи, подруги прервали живое общение и перешли в интернет. Бывшая одноклассница даже звала Дашу в гости, но мама была против:

— Я всегда чувствовала, что эта Алина может навредить моей дочери. Не знаю почему. Может быть, завидовала, что к Дарье люди тянутся, она всем нравится, может быть, завидовала семье, — говорит Юлия Владимировна.

Чат с незнакомцами

Летом 2023 года Дашу добавили в чат в Telegram, где, кроме Алины, знакомых не было. В тот же день бывшая школьная подруга ей написала. Она рассказала о том, что участник общей беседы оскорблял Дашу, ее семью, нелестно отзывался о ее матери. Алина даже сама написала текст сообщения, которое, по ее словам, должно было поставить на место обидчика.

— Алина попросила меня оскорбить его. Я ей пишу: «Зачем это делать?», а она отвечает: «Надо, сделай так, я так хочу. Ради меня». Я говорю: «Зачем ради тебя, если я этого делать не хочу? Мне проблемы не нужны». Но потом все-таки написала, — рассказывает Дарья.

Юлия Владимировна всегда проверяла соцсети дочери, поэтому быстро заметила странный чат, узнала о конфликте и удалила дочь из группы. Скоро беседа оказалась стерта. Казалось, и история забылась. Ровно до той самой встречи.

«Моя дочь вся избитая едет в трамвае»

Со своим мучителем до того рокового дня Даша не была знакома. Подозреваемый учился вместе с Алиной в одном колледже.

25 марта 2024 года Даша ехала с учебы домой. Вернуться должна была около семи вечера, но так и не появилась.

— Времени уже восьмой час, а ее все нет. Позвонить не могла — телефон, как назло, был в ремонте. И тут поступил звонок от женщины, которая представилась Александрой. Она сказала, что моя дочь, вся избитая, едет с ней в трамвае. Я попросила посадить девочку в такси, чтобы доехала до дома, встретила ее. Даша действительно была вся избитая, в крови, грязи и мокрая. Я тут же вызвала полицию и скорую помощь. Нас повезли в больницу. Врачи диагностировали у Даши сотрясение мозга и положили ее в больницу. Правда, приема мы прождали до полуночи, — поясняет Юлия Мозжухина.

Кроме того, у пострадавшей оказалась повреждена барабанная перепонка. Медицинское освидетельствование подтвердило, что после нападения девушка частично потеряла слух.

Я была в ужасе: как такое можно сделать с ребенком? Она стояла на коленях и умоляла сохранить ей жизнь.

Позже Дарья рассказала матери, что тем вечером в нападении участвовали трое: парень, который ее бил, его 17-летняя сестра, Алинина подруга, и ее 30-летний бойфренд. Пара в избиении не участвовала, а наблюдала за происходящим со стороны. Процесс Вася (имя изменено) и его «группа поддержки» снимали на видео.

— Я видела, что они снимали «кружочки» и отправляли их Алине, они к ней по имени обращались, и я сама видела, что получателем была именно она, — рассказывает Даша.

Девушке пришлось пережить многое. Вася пинал ее, рвал одежду, заставлял есть грязь и землю, кидал в лужу и заставлял из нее пить, подпаливал зажигалкой волосы. Все подробности и Даша, и Юлия Владимировна вспоминать не хотят — слишком тяжело и унизительно.

— Есть видео, которое показали следователям. Сама я его не смотрела — только скриншоты продемонстрировали. Но я была в ужасе: как такое можно сделать с ребенком? Она стояла на коленях и умоляла сохранить ей жизнь, — отмечает Юлия Владимировна.

Так выглядела Даша сразу после нападения

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Правоохранители приняли заявление, но ход делу не давали до середины апреля 2024 года. Юлия Владимировна грозилась выступить со своей историей на федеральных каналах, а затем разослала обращения в разные СМИ. Тогда дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Региональное СУ СК РФ все-таки возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и 15 апреля избившего Дашу подростка поместили в центр временного содержания, назначив в качестве меры пресечения обязательную явку. Затем Васю отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Сами понимаете, кого приходится защищать»

Первое слушание было назначено на среду, 20 ноября. На него пришли Даша с мамой, а еще педагог от центра «Семья» и адвокат Васи. Юлия Мозжухина сообщила, что защитник подозреваемого связался с ней еще до заседания и старался ее напугать.

— Он говорил, что не надо сажать ребенка, что он выйдет и расправится с Дашей, напоминал, что у меня есть еще дети, девочки маленькие. Как будто не понимает, что если не наказать Васю, то он не остановится и станет настоящим маньяком, — считает мама Даши.

Подозреваемого привезли к зданию суда в автозаке, в зал вели под конвоем. Короткостриженый угрюмый парень не смотрел по сторонам, только ненадолго задержал взгляд на Даше и ее маме, сидевших в ожидании приглашения в зал суда.

Корреспондент 63.RU попытался поговорить с адвокатом, но он от развернутого комментария отказался, лишь кратко описал свое видение ситуации.

— Парень интернатовский, неблагополучный, там проблемы в семье. Сами понимаете, кого приходится защищать, — сказал юрист.

В суд не явилась мать несовершеннолетнего подсудимого, поэтому закрытое заседание перенесли на 4 декабря.

Жизнь Дарьи после инцидента сильно изменилась. Теперь она не такая общительная, как раньше.

— Я только с друзьями общаюсь и с теми, кто знаком, с кем учусь в колледже. Я не только вижу плохо, но и одним ухом почти ничего не слышу. И, когда погода портится, чувствую себя не очень, потому что кости болят, по которым он меня бил, — рассказывает потерпевшая.

Юлия Мозжухина утверждает, что не имеет цели «посадить» обидчика дочери или получить материальную компенсацию (семья потерпевшей запросила миллион рублей):

— Всё на усмотрение судьи. Доверяю суду. Надеюсь, что накажут по закону, по справедливости, — говорит мама Дарьи. — Я надеюсь на лучшее и всегда говорила Даше, что в мире есть только добро, не предупреждала о таких подонках.

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Комментарии
10
Мон@шка60+
10 минут
Каждый раз, когда на скамье подсудимых оказывается несовершеннолетний, рядом с ним должны сидеть его законные представители. И взрослые из группы поддержки должны быть не свидетелями, а соучастниками. Уверена, что большинства правонарушений малолетки не совершили бы без такой группы поддержки.
Гость
53 минуты
"что не имеет цели «посадить» обидчика дочери или получить материальную компенсацию (семья потерпевшей запросила миллион рублей)" Нет уж, извините, вы должны и посадить, и получить компенсацию. Пусть берут кредиты всей неблагополучной семье и выплачивают. Этого нужно наказать.
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