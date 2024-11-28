«Я не предупреждала ее о таких подонках»: громкое дело об избиении девочки-инвалида дошло до суда — видео

Дарья — инвалид, у нее косоглазие и другие проблемы со зрением Источник: Юлия Мозжухина / Личный архив











Громкое судебное дело вскоре начнут рассматривать в Самаре. Избили девушку-инвалида, издевались над ней, угрожали убийством. Даше Мозжухиной 17 лет, сверстники напали на нее 25 марта 2024 года. Маме потерпевшей удалось добиться возбуждения уголовного дела. 63.RU пообщался с ней и ее дочерью и узнал, что стало причиной нападения, и как семья переживает то, что произошло.

Мама девочки пытается добиться справедливости Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Все началось с дружбы и взаимопомощи

Юлия Мозжухина, мама Дарьи, рассказывает, что воспитывала дочь в любви и помогала справляться со всеми трудностями.

— Никогда никто ее не обижал. Вообще. Даша — такой ребенок хороший! Хоть и особенный, но маленький, добрый, светлый. Никогда не обижалась, когда ей говорили в детстве «Ты косая» или что-то подобное, спокойно к этому относилась. Ребята всегда тянулись к ней и хотели общаться, — рассказывает мать пострадавшей.

Преподаватели колледжа характеризуют Дашу положительно: она открытая, общительная и позитивная Источник: Юлия Мозжухина / Личный архив











В первом классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Даша познакомилась с Алиной (имя изменено):

— Раньше мы дружили, все было идеально. Она мне с уроками поможет, я ей подскажу что-то. Я ее всегда жалела, потому что с ней никто не хотел дружить, — вспоминает Дарья.

У Алины в семье сложилась непростая ситуация, и Юлия Владимировна, мама Даши, рассказывает, что пыталась помогать ей советами и дарить свое тепло:

— У нее мамы нет, только папа и бабушка. И я всегда старалась ей помогать советами, говорила: «Будь хорошей, послушной, учись!» Постоянно подсказывала.

Даша росла в большой семье: у нее есть старший брат и две маленьких сестры Источник: Юлия Мозжухина / Личный архив











Поступив в разные колледжи, подруги прервали живое общение и перешли в интернет. Бывшая одноклассница даже звала Дашу в гости, но мама была против:

— Я всегда чувствовала, что эта Алина может навредить моей дочери. Не знаю почему. Может быть, завидовала, что к Дарье люди тянутся, она всем нравится, может быть, завидовала семье, — говорит Юлия Владимировна.

Чат с незнакомцами

Летом 2023 года Дашу добавили в чат в Telegram, где, кроме Алины, знакомых не было. В тот же день бывшая школьная подруга ей написала. Она рассказала о том, что участник общей беседы оскорблял Дашу, ее семью, нелестно отзывался о ее матери. Алина даже сама написала текст сообщения, которое, по ее словам, должно было поставить на место обидчика.

— Алина попросила меня оскорбить его. Я ей пишу: «Зачем это делать?», а она отвечает: «Надо, сделай так, я так хочу. Ради меня». Я говорю: «Зачем ради тебя, если я этого делать не хочу? Мне проблемы не нужны». Но потом все-таки написала, — рассказывает Дарья.

Юлия Владимировна всегда проверяла соцсети дочери, поэтому быстро заметила странный чат, узнала о конфликте и удалила дочь из группы. Скоро беседа оказалась стерта. Казалось, и история забылась. Ровно до той самой встречи.

«Моя дочь вся избитая едет в трамвае»

Со своим мучителем до того рокового дня Даша не была знакома. Подозреваемый учился вместе с Алиной в одном колледже.

25 марта 2024 года Даша ехала с учебы домой. Вернуться должна была около семи вечера, но так и не появилась.

— Времени уже восьмой час, а ее все нет. Позвонить не могла — телефон, как назло, был в ремонте. И тут поступил звонок от женщины, которая представилась Александрой. Она сказала, что моя дочь, вся избитая, едет с ней в трамвае. Я попросила посадить девочку в такси, чтобы доехала до дома, встретила ее. Даша действительно была вся избитая, в крови, грязи и мокрая. Я тут же вызвала полицию и скорую помощь. Нас повезли в больницу. Врачи диагностировали у Даши сотрясение мозга и положили ее в больницу. Правда, приема мы прождали до полуночи, — поясняет Юлия Мозжухина.

Кроме того, у пострадавшей оказалась повреждена барабанная перепонка. Медицинское освидетельствование подтвердило, что после нападения девушка частично потеряла слух.

Я была в ужасе: как такое можно сделать с ребенком? Она стояла на коленях и умоляла сохранить ей жизнь. Юлия Мозжухина мама потерпевшей

Позже Дарья рассказала матери, что тем вечером в нападении участвовали трое: парень, который ее бил, его 17-летняя сестра, Алинина подруга, и ее 30-летний бойфренд. Пара в избиении не участвовала, а наблюдала за происходящим со стороны. Процесс Вася (имя изменено) и его «группа поддержки» снимали на видео.

— Я видела, что они снимали «кружочки» и отправляли их Алине, они к ней по имени обращались, и я сама видела, что получателем была именно она, — рассказывает Даша.

Девушке пришлось пережить многое. Вася пинал ее, рвал одежду, заставлял есть грязь и землю, кидал в лужу и заставлял из нее пить, подпаливал зажигалкой волосы. Все подробности и Даша, и Юлия Владимировна вспоминать не хотят — слишком тяжело и унизительно.

— Есть видео, которое показали следователям. Сама я его не смотрела — только скриншоты продемонстрировали. Но я была в ужасе: как такое можно сделать с ребенком? Она стояла на коленях и умоляла сохранить ей жизнь, — отмечает Юлия Владимировна.

Так выглядела Даша сразу после нападения Источник: Юлия Мозжухина / Личный архив











Правоохранители приняли заявление, но ход делу не давали до середины апреля 2024 года. Юлия Владимировна грозилась выступить со своей историей на федеральных каналах, а затем разослала обращения в разные СМИ. Тогда дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Региональное СУ СК РФ все-таки возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», и 15 апреля избившего Дашу подростка поместили в центр временного содержания, назначив в качестве меры пресечения обязательную явку. Затем Васю отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

«Сами понимаете, кого приходится защищать»

Первое слушание было назначено на среду, 20 ноября. На него пришли Даша с мамой, а еще педагог от центра «Семья» и адвокат Васи. Юлия Мозжухина сообщила, что защитник подозреваемого связался с ней еще до заседания и старался ее напугать.

— Он говорил, что не надо сажать ребенка, что он выйдет и расправится с Дашей, напоминал, что у меня есть еще дети, девочки маленькие. Как будто не понимает, что если не наказать Васю, то он не остановится и станет настоящим маньяком, — считает мама Даши.

Подозреваемого привезли к зданию суда в автозаке, в зал вели под конвоем. Короткостриженый угрюмый парень не смотрел по сторонам, только ненадолго задержал взгляд на Даше и ее маме, сидевших в ожидании приглашения в зал суда.

Корреспондент 63.RU попытался поговорить с адвокатом, но он от развернутого комментария отказался, лишь кратко описал свое видение ситуации.

— Парень интернатовский, неблагополучный, там проблемы в семье. Сами понимаете, кого приходится защищать, — сказал юрист.

В суд не явилась мать несовершеннолетнего подсудимого, поэтому закрытое заседание перенесли на 4 декабря.

Жизнь Дарьи после инцидента сильно изменилась. Теперь она не такая общительная, как раньше.

— Я только с друзьями общаюсь и с теми, кто знаком, с кем учусь в колледже. Я не только вижу плохо, но и одним ухом почти ничего не слышу. И, когда погода портится, чувствую себя не очень, потому что кости болят, по которым он меня бил, — рассказывает потерпевшая.

Юлия Мозжухина утверждает, что не имеет цели «посадить» обидчика дочери или получить материальную компенсацию (семья потерпевшей запросила миллион рублей):