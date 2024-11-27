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Криминал Надел маску из «Крика»: сибиряка задержали на выходе из аквапарка — его обвинили в разбое на 585 тысяч

Надел маску из «Крика»: сибиряка задержали на выходе из аквапарка — его обвинили в разбое на 585 тысяч

Мужчине вынесли приговор

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15 комментариев

Мужчине назначили срок в колонии

Источник:

В Кузбассе суд вынес приговор по делу о разбойном нападении. Фигуранта задержали в Новосибирске на выходе из аквапарка — об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Обвиняемым по делу оказался ранее судимый 37-летний житель Ачинска Красноярского края. Суд установил, что в июне мужчина в состоянии опьянения проник в жилье работодателя.

— Угрожая потерпевшему охотничьим ножом и высказывая угрозу убийством, он потребовал отдать ему все имеющиеся деньги, — сказано в сообщении. — В результате мужчина, опасаясь за свою жизнь, передал налетчику 585 000 рублей, после чего тот скрылся.

Сибиряк уехал в Новосибирск, где его задержали полицейские на выходе из аквапарка. Мужчина стал фигурантом уголовного дела — его заключили под стражу.

Силовики опубликовали кадры оперативных мероприятий

Источник:

В полиции установили, что сибиряк прибыл в Кемерово на заработки. Накануне происшествия он с приятелем пил спиртное, а когда деньги закончились, предложил съездить к начальнику и забрать свою зарплату. Мужчина сказал, что разыграет работодателя.

— Надев маску из фильма «Крик», он проник в жилище потерпевшего через открытую дверь. Забрав наличные, он вскоре потратил часть из них, — сказано в сообщении.

Позже полицейские изъяли у мужчины оставшиеся 290 тысяч рублей — их вернули владельцу. Кроме того, силовики забрали нож и маску, с помощью которых сибиряк совершил преступление.

Мужчину обвинили ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Суд признал сибиряка виновным и приговорил его к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В ноябре в Новосибирской области избрали меру пресечения пятерым подросткам, которые напали на продуктовый магазин. Один из них угрожал продавцу игрушечным пистолетом.

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Комментарии
15
10436257
3 часа
Надо было в Джокера превращаться(
Гость
3 часа
Вот она! Премия депутата Дарвина!
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