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Криминал Пять ударов ножом: новосибирец получил срок в колонии за жестокое убийство таксиста

Пять ударов ножом: новосибирец получил срок в колонии за жестокое убийство таксиста

Трагедия произошла в июле на улице Гурьевской

3 552
45 комментариев

Потерпевший умер из-за потери крови

Источник:

В Новосибирске суд вынес приговор за убийство таксиста. Обвиняемого приговорили к заключению на 11,5 лет.

Убийство произошло 6 июля 2024 года рядом с кафе на улице Гурьевской. У Константина Журавлева произошел конфликт с 46-летним таксистом, с которым ранее он не был знаком. В результате мужчина пять раз ударил водителя ножом в грудь, живот и голову. Потерпевший скончался на месте из-за потери крови.

Константина Журавлева судили по статье за убийство (ст. 105 ч.1 УК РФ).

— Суд признал Журавлева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Также суд удовлетворил требования матери погибшего. В ее пользу с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

В ноябре уроженца Кемеровской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство сторожа в Новосибирской области. 37-летний бригадир крестьянско-фермерского хозяйства напал на охранника, задушил его электрическим шнуром и похитил 585 тысяч рублей.

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Комментарии
45
Дормидонт Евлампивич
5 часов
ЧТО??? 11 лет 6 месяцев за убийство. Пять раз ножом в грудь, живот и голову. Чёт как-то маловато будет или у нас самый гуманный суд в мире.
Smykson
4 часа
"..получил срок в колонии за жестокое убийство таксиста..." - это пишется в два предложения: 1. Получил срок за убийство. 2. Отбывать наказание будет в колонии.
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