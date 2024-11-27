Пять ударов ножом: новосибирец получил срок в колонии за жестокое убийство таксиста

Потерпевший умер из-за потери крови Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











В Новосибирске суд вынес приговор за убийство таксиста. Обвиняемого приговорили к заключению на 11,5 лет.

Убийство произошло 6 июля 2024 года рядом с кафе на улице Гурьевской. У Константина Журавлева произошел конфликт с 46-летним таксистом, с которым ранее он не был знаком. В результате мужчина пять раз ударил водителя ножом в грудь, живот и голову. Потерпевший скончался на месте из-за потери крови.

Константина Журавлева судили по статье за убийство (ст. 105 ч.1 УК РФ).

— Суд признал Журавлева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

Также суд удовлетворил требования матери погибшего. В ее пользу с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.