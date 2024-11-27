Пять ударов ножом: новосибирец получил срок в колонии за жестокое убийство таксиста

В Новосибирске суд вынес приговор за убийство таксиста. Обвиняемого приговорили к заключению на 11,5 лет.
Убийство произошло 6 июля 2024 года рядом с кафе на улице Гурьевской. У Константина Журавлева произошел конфликт с 46-летним таксистом, с которым ранее он не был знаком. В результате мужчина пять раз ударил водителя ножом в грудь, живот и голову. Потерпевший скончался на месте из-за потери крови.
Константина Журавлева судили по статье за убийство (ст. 105 ч.1 УК РФ).
— Суд признал Журавлева виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Также суд удовлетворил требования матери погибшего. В ее пользу с подсудимого взыскали компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
В ноябре уроженца Кемеровской области приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство сторожа в Новосибирской области. 37-летний бригадир крестьянско-фермерского хозяйства напал на охранника, задушил его электрическим шнуром и похитил 585 тысяч рублей.