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Криминал Дело «Кудряшовского» Экс-директор свинокомплекса в Кудряшах избежал этапа в колонию — почему так произошло

Экс-директор свинокомплекса в Кудряшах избежал этапа в колонию — почему так произошло

Новосибирский суд вынес приговор за ущерб природе на три миллиона

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42 комментария

Владимира Гавриленко обвиняли по трем статьям УК РФ, по одной из них вынесли решение

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Бывшего директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» Владимира Гавриленко признали виновным в деле об уничтожении лесных насаждений. Руководителю дали 1,6 года в колонии поселения. Но наказание считается уже отбытым.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, директора свинокомплекса АО «Кудряшовское» признали виновным в преступлении по части 4 статьи 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб).

По данным RusProfile, в 2023 году АО «Кудряшовское» получило выручку в 8,1 миллиардов рублей. По итогам прошлого года чистый убыток составил 513 миллионов рублей, в то время как в 2022 году «Кудряшовское» показывало прибыль в 1 миллиард рублей.

По данным следствия, Владимир Гавриленко в апреле 2022 года нарушил законодательство в сфере охраны окружающей среды в Колыванском районе. Из-за неправильного использования удобрения повредили и уничтожили деревья.

— Действиями подсудимого был причинен ущерб государству в размере более трех миллионов рублей, который был возмещен виновным в полном объеме. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, — сообщили в Следственном комитете.

В срок отбывания наказания засчитали срок нахождения под стражей и период, когда для Владимира Гавриленко действовал запрет определенных действий. В связи с этим наказание считается отбытым.

Приговор не вступил в законную силу.

Владимир Гавриленко задержали силовики в октябре 2022 года. На него были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», ч. 1 ст. 254 «Порча земли» и ч. 4 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

В апреле 2024 года суд наложил арест на имущество АО «Кудряшовское» на сумму более 3 миллиардов рублей. АО «Кудряшовское» в 2019 году вошел в состав холдинга «Сибагро». В ноябре 2023 года стало известно, что на пост руководителя АО «Кудряшовское» назначена Галина Иртуганова, которая в своем первом заявлении рассказала, что компания приостанавливает модернизацию площадки в Криводановке.

В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

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Кудряшовский свинокомплекс Суд деревья Новосибирск
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Комментарии
42
кулькулятр
5 часов
Получается, если вкладываться в переработку свиного навоза, а не заставлять полтора миллиона земляков нюхать твое производство, то оно становится невыгодным.
кулькулятр
5 часов
Заметьте, уже 2 лета в городе свиньями не воняло. Стоило только главсвинью посадить, как запах прошёл. Почему нет вопросов к экспертам, которые много лет не могли определить источник запаха? Куда делись губер-боты, утверждавшие, что всё дело в изношенной канализации и асенизаторах, сливающих отходы куда попало? Почему нет вопросов к губернатору, который всё это покрывал, даже не спрашиваю.
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