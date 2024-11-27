Не пускала в туалет или закрывала в нем: воспитатель красноярского детсада получила 4 года колонии за истязание детей

Детский сад в Солнечном, где работала воспитательница Источник: Прокуратура Красноярского края / Telegram











65-летняя воспитательница из детского сада № 315 в Солнечном получила четыре года колонии общего режима за истязание детей. Об этом сообщили в краевой Прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что воспитательница кричала на 3-летних малышей, била их, дергала, толкала, они падали и ударялись. Она запрещала им ходить в туалет или вообще закрывала в нем детей в «воспитательных целях». Женщина на суде попыталась оправдать свое поведение:

— За многолетний стаж работы мой голос стал очень строгим — это профессиональный дефект. Со стороны это может показаться грубым. Насилие в своей работе не применяла и не способна применять из-за здоровья. Начальство стало искать повод, чтобы вынудить меня уйти, — говорила воспитательница.

В Прокуратуре уточнили, что на своей должности красноярка проработала 35 лет.

Женщина пыталась обжаловать приговор, но суд признал доводы обвиняемой несостоятельными и оставила наказание.