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Криминал Не пускала в туалет или закрывала в нем: воспитатель красноярского детсада получила 4 года колонии за истязание детей

Не пускала в туалет или закрывала в нем: воспитатель красноярского детсада получила 4 года колонии за истязание детей

Она хватала их за руки и толкала

2 052
7 комментариев

Детский сад в Солнечном, где работала воспитательница

65-летняя воспитательница из детского сада № 315 в Солнечном получила четыре года колонии общего режима за истязание детей. Об этом сообщили в краевой Прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что воспитательница кричала на 3-летних малышей, била их, дергала, толкала, они падали и ударялись. Она запрещала им ходить в туалет или вообще закрывала в нем детей в «воспитательных целях». Женщина на суде попыталась оправдать свое поведение:

— За многолетний стаж работы мой голос стал очень строгим — это профессиональный дефект. Со стороны это может показаться грубым. Насилие в своей работе не применяла и не способна применять из-за здоровья. Начальство стало искать повод, чтобы вынудить меня уйти, — говорила воспитательница.

В Прокуратуре уточнили, что на своей должности красноярка проработала 35 лет.

Женщина пыталась обжаловать приговор, но суд признал доводы обвиняемой несостоятельными и оставила наказание.

Ранее в Красноярском крае ребенок скончался после прогулки детском саду. Следователи предъявили обвинение воспитательнице, которая следила за детьми в тот день.

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Детский сад Приговор Прокуратура Дети Истязание Воспитатель
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Комментарии
7
233143581
1 час
Этих старорежимных тёток вообще, на пушечный выстрел, к детям подпускать нельзя. И в советское время полно таких было, психику ломали детям только так :-(
Гость
2 часа
Так ей 65 лет.У неё уже замыкает.Как можно с детьми работать?
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