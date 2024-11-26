Пьяная женщина избила своих детей и отнесла в магазин: один из близнецов умер, пока мать утверждала, что он голодный

Второй младенец выжил и сейчас находится в больнице Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Жительница Таганрога праздновала свой день рождения, правда, закончился он плачевно для ее семьи. Выпивши, она избила своих детей, полугодовалых близнецов, и отнесла их к магазину. Один из них от этих ударов погиб, а второго в критическом состоянии положили в реанимацию. Собрали подробности этой истории.

Молодая мать праздновала свой день рождения в прошедшие выходные. Праздничный стол был богат алкогольными напитками. Опьянев, женщина поссорилась со своим мужем, а досталось их сыновьям. Мать избила их, после — положила в переноски и пошла на улицу. По пути она попросила помощи у прохожего, который не догадывался, в каком состоянии находятся младенцы. Пунктом назначения оказался вход местной «наливайки». Прохожий поставил переноски и пошел по своим делам. Мать, недолго думая, тоже ушла из магазина.

Через некоторое время туда прибежал отец близнецов вместе с женщиной. Он начал доставать детей и понял, что один из них мертв. На видео слышно, что женщина в это время рыдала, а на утверждения своего мужа спорила: «Кто умер? Что ты несешь? Покормить его надо». После этого мужчина горько заплакал, прижимая погибшего сына к себе, а прохожие вызвали скорую.

Мать признала себя виновной Источник: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

— Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть одного мальчика, а второго ребенка госпитализировали в больницу, — рассказали в местном СК.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что родителей доставили в отдел полиции. Проверяли версию об их причастности. В итоге задержали мать близнецов. По данным телеграм-канала Don Mash, у выжившего малыша трещина в черепе. Примечательно, что женщина, которая сделала это со своими детьми, состояла на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних) как родитель, не исполняющий обязанности.