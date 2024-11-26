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Криминал Следователи озвучили версию гибели сибирячки в хлеву — ранее ее нашли покусанной

Следователи озвучили версию гибели сибирячки в хлеву — ранее ее нашли покусанной

Стойло с быками оказалось открытым после инцидента

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37 комментариев

Тело девушки лежало среди свиней

В Красноярском крае следователи озвучили версию гибели девушки в хлеву в селе Ушканка. Погибшая могла потерять сознание от того, что ее рогом ударил бык, сообщает СК региона.

По версии следователей, когда девушка зашла покормить скот, в постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Вероятно, два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом. В СК уточнили, что в загоне были два быка, один с рогами, другой без них.

Стойло с быками могла открыть девушка. Но не исключается, что быки могли сделать это самостоятельно, открыв щеколду языком и выйти в коридор. На момент осмотра загона быков не было, они убежали.

В пресс-службе также пояснили, что удар по голове могли нанести и свиньи, которые также топтались по пострадавшей. Свиньи были закрыты в стойле, но выбежали через небольшие дырки и покусали девушку.

Хозяйство со скотом держали родители пострадавшей, они работали на местном хозпредприятии.

По версии следствия, одиннадцатиклассница погибла вечером 23 ноября. Ее родители находились в Красноярске.

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Погибла школьница Красноярский край Свиньи Быки Домашний скот Ужурский район
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Комментарии
37
Татьяна 53
9 часов
Ужасная смерть. соболезнование родным.
Bream
9 часов
быки языком щеколды открывают, свиньи через "небольшие" дырки (sic!) выбегают. всё чудесатее и чудесатее. вызывайте битву экстрасенсов
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