Кузбасс потерял свыше 175 млн рублей из-за махинаций экс-мэра, но судить его не смогут

О преступлении узнали во время расследования дела против экс-главы Госстройнадзора Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего мэра Междуреченска и его подчиненного, которые обвиняются в мошенничестве с государственными землями. Они бесплатно отдали частной стройкомпании территории с многоквартирными домами, сообщила в понедельник, 25 ноября, пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, мэрия Междуреченска планировала развивать участок площадью 15 га, где стояли два многоквартирных и один частный дом. Для этого начальник комитета по управлению имуществом города в 2013 году заключил с ООО «ТаГо» договор. По условиям контракта, стройкомпания должна была за свой счет расселить жильцов зданий, в ответ администрация передаст организации право собственности.

Спустя год земли стоимостью 175 млн 777 тысяч рублей отдали компании. При этом условий она не выполнила, договорившись с начальником комитета и главой города, чтобы горожан расселили за бюджетные деньги. По итогу участок достался организации бесплатно.

— По результатам рассмотрения искового заявления судом принято решение о возврате незаконно изъятых земельных участков в собственность администрации Междуреченска, — говорится в публикации.

Сейчас экс-сотрудник мэрии обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет колонии.

Со следствием мужчина не сотрудничал. Дело передано в междуреченский суд.

Против экс-градоначальника расследование было прекращено, так как он скончался.

В 2013 году Междуреченск возглавлял Вадим Шамонин, которого через два года уволил действующий тогда губернатор области Аман Тулеев в связи с утратой доверия. В 2021 году до начала расследования дела он скончался от осложнений после коронавируса.

Источник NGS42 пояснил, что сейчас на скамье подсудимых находится его подчиненный — экс-глава КУМИ Сергей Шлендер.

О махинациях в администрации стало известно во время расследования дела о пожаре в «Зимней вишне» против бывшей главы Госстройнадзора Танзили Комковой. Гендиректор ООО «ТаГо» передал ей взятку взамен на покровительство при строительстве жилого дома в Междуреченске. Предпринимательница подарила экс-чиновнице автомобиль Toyota Venza, на тот момент стоящий более 1,5 миллиона рублей, и комплект зимних шин.

По данным сервиса «Контур.Фокус», гендиректором ООО «ТаГо» до 2024 года являлась предпринимательница Ирина Байкалова. Фирма была открыта в Междуреченске в 2009 году, в 2015-м — перерегистрирована в Бердске. Число сотрудников — ноль, финансовых отчетов нет с 2014 года. Основной вид деятельности — управление недвижимостью. Помимо этого, женщина руководит еще несколькими организациями в Горно-Алтайске и Междуреченске. Учредителем предприятия числится Константин Костычев.