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Криминал Дело депутата Украинцева Новосибирский депутат Игорь Украинцев встретит Новый год в СИЗО

Новосибирский депутат Игорь Украинцев встретит Новый год в СИЗО

Он находится под стражей с 31 мая

8 854
126 комментариев

На фотографии Игорь Украинцев в футболке с надписью «добро победит», ее он вышил сам, находясь в СИЗО

Новосибирскому депутату Игорю Украинцеву, обвиняемому в получении крупной взятки, продлили срок ареста. Новый год он встретит в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, 25 ноября суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей. Игорь Украинцев будет находиться в СИЗО до 29 января следующего года.

Постановление не вступило в законную силу.

Депутат находится в СИЗО с 31 мая. По версии следствия, Игорь Украинцев получил взятку в размере более 3,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предпринимателя в совете депутатов в сфере строительства. По данным источников НГС, речь идет о главе строительной компании «Стрижи» Игоре Белокобыльском. В защиту Игоря Украинцева выступил бывший партнер Белокобыльского — Илья Поляков.

Всё, что известно о деле Украинцева, НГС собрал в этом сюжете.

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Игорь Украинцев СИЗО Суд Новосибирск
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Комментарии
126
Гость
10 часов
ой, нашли главную проблему блин! бездарные следователи! половина если не все депутаты зак собрания сидят на откатах от застройщиков и чот их не трогают!
Почётный гражданин Левосибирска
10 часов
А выбрали бы мэром, то Кудрявцев встречал НГ в СИЗО?
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