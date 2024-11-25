Новосибирский депутат Игорь Украинцев встретит Новый год в СИЗО

На фотографии Игорь Украинцев в футболке с надписью «добро победит», ее он вышил сам, находясь в СИЗО Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Новосибирскому депутату Игорю Украинцеву, обвиняемому в получении крупной взятки, продлили срок ареста. Новый год он встретит в СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, 25 ноября суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей. Игорь Украинцев будет находиться в СИЗО до 29 января следующего года.

Постановление не вступило в законную силу.

Депутат находится в СИЗО с 31 мая. По версии следствия, Игорь Украинцев получил взятку в размере более 3,5 миллиона рублей за лоббирование интересов предпринимателя в совете депутатов в сфере строительства. По данным источников НГС, речь идет о главе строительной компании «Стрижи» Игоре Белокобыльском. В защиту Игоря Украинцева выступил бывший партнер Белокобыльского — Илья Поляков.