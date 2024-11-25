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Криминал Собака Баяра нашла 40 тысяч долларов у пассажира в Толмачево

Собака Баяра нашла 40 тысяч долларов у пассажира в Толмачево

Мужчина должен был улететь в Самарканд

9 173
96 комментариев

Из Новосибирска пытались незаконно вывезти крупную сумму денег

В новосибирском аэропорту Толмачево служебная собака по кличке Баяра нашла больше 40 тысяч долларов в ручной клади пассажира. Деньги хотели незаконно вывезти в Самарканд.

Подробности рассказали на сайте Сибирского таможенного управления. Сообщается, что гражданин Узбекистана пытался пронести деньги в ручной клади. Его остановили в «зеленом» коридоре. В ходе досмотра у мужчины нашли 41,5 тысячи долларов, 56 тысяч рублей и 293 тысячи узбекских сум (2300 рублей в эквиваленте).

— Наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию, — отметили в управлении.

Если человек вывозит из страны более 10 000 долларов, он должен их задекларировать

Возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Нарушителю грозит штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенных средств или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в аэропорту Толмачево таможенники изъяли у пассажиров более 20 миллионов рублей при попытке вывезти за границу.

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Толмачево Аэропорт Новосибирск Служебная собака
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Комментарии
96
ВитаЛик
11 часов
Новость дополняется: Теперь таможенники думают, как забрать эти деньжищи у служебной собаки Баяры.
274444392
11 часов
А говорили, что доллар скокужться. Наверное ни когда, это олигархам и элите не выгодно.
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