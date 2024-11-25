«Уголовным наказанием не отделается»: что грозит новосибирцу за смерть женщины во время охоты

Сибиряк не менее двух раз выстрелил в кусты, где находились женщина и мужчина Источник: СУ СКР по Новосибирской области











Охотника, которого подозревают в том, что он по неосторожности застрелил женщину в Новосибирской области, могут приговорить к лишению свободы. Об этом НГС рассказал адвокат Александр Руф.

Инцидент произошёл 23 ноября примерно в двух километрах от Барабинска. В тот день 29-летний мужчина вышел на охоту, увидел движение в кустах и подумал, что там находится дикое животное. Сибиряк произвёл не менее двух выстрелов, но это привело к трагедии — в кустах были мужчина и женщина. Последняя скончалась, а мужчина получил огнестрельные ранения.

В отношении охотника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Как объяснил НГС адвокат Александр Руф, подобные ситуации происходят достаточно часто — каждый из случаев требует тщательного и детального рассмотрения.

— Всё зависит от органов следствия. Если человек ранее не привлекался к ответственности, ему могут назначить условный срок или обязательные работы. Будут смотреть, какие у него характеристики, есть ли дети, какие-то болезни, — рассуждает специалист.

Адвокат при этом отметил, что родственники погибшей женщины могут заявить гражданский иск с материальным требованием.

— Одним уголовным наказанием он, скорее всего, не отделается — материальную компенсацию с него потребуют. Там есть еще много нюансов. Было ли, например, нарушения правил охоты? Была ли у него лицензия? Если была, то действовала ли она? В праве ли он был вообще расчехлять ружье именно в тот момент? — Продолжает Александр Руф.

Большое внимание органам следствия, по словам специалиста, нужно уделить виду оружия и патронам, а именно тому, соответствовал ли их вид тому животному, на которое был разрешен отстрел.

— Может быть переквалификация из первой части во вторую — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Он здесь будет фигурировать, как профессиональный охотник, — заключил Александр Руф.