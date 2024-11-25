Кражи и плохой уход за детьми: новосибирская полиция нагрянула в дома цыган

В Новосибирской области полиция провела рейд по местам жительства цыган. Сотрудники обнаружили нарушения в исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по региону на оперативном совещании в правительстве региона.
— В ходе проведения оперативного мероприятия «Нет ненависти и вражде», которое проходило на территории Российской Федерации, было проверено 87 адресов компактного проживания лиц цыганской народности, — рассказал Андрей Кульков.
Во время рейда полиция выявили два преступления по статье 158 УК РФ («Кража») и восемь административных правонарушений по неисполнению родителей обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей по 5.35. КоАП.
В Искитиме двадцать лет назад действовала группировка, которая держала в страхе весь город. В 2004–2005 годах ОПГ массово поджигали дома цыган. Корреспондент НГС отправился в Искитим, прошелся по местам былой славы «Григорьевских», внимательно изучил историю банды.