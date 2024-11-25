Кражи и плохой уход за детьми: новосибирская полиция нагрянула в дома цыган

Полиция провела рейд «Нет ненависти и вражде» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области полиция провела рейд по местам жительства цыган. Сотрудники обнаружили нарушения в исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по региону на оперативном совещании в правительстве региона.

— В ходе проведения оперативного мероприятия «Нет ненависти и вражде», которое проходило на территории Российской Федерации, было проверено 87 адресов компактного проживания лиц цыганской народности, — рассказал Андрей Кульков.

Во время рейда полиция выявили два преступления по статье 158 УК РФ («Кража») и восемь административных правонарушений по неисполнению родителей обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей по 5.35. КоАП.