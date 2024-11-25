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Криминал Кражи и плохой уход за детьми: новосибирская полиция нагрянула в дома цыган

Кражи и плохой уход за детьми: новосибирская полиция нагрянула в дома цыган

Сотрудники МВД проверили 87 адресов

10 091
60 комментариев

Полиция провела рейд «Нет ненависти и вражде»

В Новосибирской области полиция провела рейд по местам жительства цыган. Сотрудники обнаружили нарушения в исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД России по региону на оперативном совещании в правительстве региона.

— В ходе проведения оперативного мероприятия «Нет ненависти и вражде», которое проходило на территории Российской Федерации, было проверено 87 адресов компактного проживания лиц цыганской народности, — рассказал Андрей Кульков.

Во время рейда полиция выявили два преступления по статье 158 УК РФ («Кража») и восемь административных правонарушений по неисполнению родителей обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей по 5.35. КоАП.

В Искитиме двадцать лет назад действовала группировка, которая держала в страхе весь город. В 2004–2005 годах ОПГ массово поджигали дома цыган. Корреспондент НГС отправился в Искитим, прошелся по местам былой славы «Григорьевских», внимательно изучил историю банды.

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Новосибирск Цыгане полиция ГУ МВД по Новосибирской области
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Комментарии
60
265889986
14 часов
Кто видел слесаря ,строителя ,инженера ,айти и тд из этой братии? Что они вносят в развитие и тд Или от них польза в другом?
трям-брям
15 часов
А результат какой всех этих заходов?
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