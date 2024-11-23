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Криминал Пожар в «Зимней вишне» Экс-совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» досрочно вышел на свободу — адвокат объяснил, почему так случилось

Экс-совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» досрочно вышел на свободу — адвокат объяснил, почему так случилось

Против решения об УДО выступала прокуратура

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61 комментарий

Вячеслав Вишневский провел в неволе две трети назначенного судом срока

Бывший совладелец сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский вышел на свободу. Суд в Томской области удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, сообщил NGS42.RU адвокат Вишневского Вадим Трифонов.

Как уточнил защитник, изначально прошение об УДО одобрили в Кировском районном суде Томска. С этим не согласилась прокуратура, которая обжаловала решение в Томском областном суде. Однако там апелляцию ведомства отклонили, после чего решение об освобождении экс-совладельца «Зимней вишни» вступило в законную силу.

– Существует ряд условий, при выполнении которых суд может предоставить условно-досрочное освобождение. Вячеслав Вишневский признал свою вину, раскаялся в содеянном, не нарушал условия отбывания наказания, после перевода в исправительный центр добросовестно выполнял назначенные ему работы, участвовал в спортивных соревнованиях. Кроме того, к моменту подачи ходатайства он провел в неволе две трети указанного в приговоре срока и полностью выплатил определенный судом штраф. Учитывая, что все эти пункты выполнены, у суда фактически не было оснований для отказа в удовлетворении прошения, – рассказал адвокат Вадим Трифонов.

Юрист добавил, что его клиент воспринял УДО положительно, но без бурного выражения эмоций. Решение суда о досрочном освобождении для Вишневского и его защитника было ожидаемым.

Как писал NGS42.RU, осенью 2018 года бывшего совладельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки в размере семи миллионов рублей экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. По версии следствия, в обмен на деньги чиновница закрыла глаза, что здание «Зимней вишни» реконструировали без разрешения на строительство и с отклонениями от проекта, в том числе с несоблюдением требований пожарной безопасности. Это стало одной из причин пожара в ТЦ в марте 2018 года, в котором погибло 60 человек, включая 37 детей.

Вишневский некоторое время скрывался от российских правоохранительных органов, в результате его объявили в международный розыск. В 2019 году его задержали в Польше, в 2020-м — экстрадировали в Россию, где он предстал перед судом.

В октябре 2022-го Центральный районный суд Кемерова приговорил Вишневского к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 21 миллион рублей. Позднее после апелляции прокуратуры областной суд увеличил штраф до 70 миллионов.

Зимой 2024-го Вишневского заметили играющим в футбол в любительском турнире в Томской области. Вскоре выяснилось, что суд удовлетворил его прошение о смягчении условий отбывания наказания, заменил неотбытую часть срока принудительными работами и перевел из колонии строгого режима в исправительный центр. Там Вишневскому разрешалось участвовать в спортивных мероприятиях, чем он и пользовался.

После освобождения Вячеслава Вишневского осталось лишь пять человек, продолжающих отбывать наказание в колониях по приговорам по делу «Зимней вишни». Изначально их было 15.

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Зимняя вишня Суд Томск УДО Вячеслав Вишневский Адвокат
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Комментарии
61
Yumare
24 ноября, 00:20
А он не боится, что его встретят отцы этих 37-и детей?
aaaaa
24 ноября, 03:18
Что не написали кто остался сидеть .сто пудов это охранник и пожарный все остальные свою вину искупили.
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