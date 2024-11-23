Дважды выстрелил в грудь: сибиряк застрелил знакомого из-за места выпаса скота — обвиняемого отправили под арест

В Республике Алтай ранее судимый мужчина застрелил знакомого из-за места выпаса скота. Как сообщили в республиканском СК, инцидент произошел в Кош-Агачском районе.
— 20 ноября на территории Бельтирского сельского поселения между мужчинами возник конфликт из-за места выпаса скота, в ходе которого ранее судимый местный житель произвел не менее 2 выстрелов в область груди односельчанина, — пояснили следователи.
В результате ранения сердца 27-летний мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее в Новосибирской области вагнеровец застрелил знакомого. Обвиняемым оказался 27-летний Илья Аверченко, неоднократно судимый за кражи и грабеж.