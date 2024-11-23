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Криминал Дважды выстрелил в грудь: сибиряк застрелил знакомого из-за места выпаса скота — обвиняемого отправили под арест

Дважды выстрелил в грудь: сибиряк застрелил знакомого из-за места выпаса скота — обвиняемого отправили под арест

Обвиняемого заключили под стражу

5 387
40 комментариев

27-летний мужчина скончался на месте происшествия

В Республике Алтай ранее судимый мужчина застрелил знакомого из-за места выпаса скота. Как сообщили в республиканском СК, инцидент произошел в Кош-Агачском районе.

— 20 ноября на территории Бельтирского сельского поселения между мужчинами возник конфликт из-за места выпаса скота, в ходе которого ранее судимый местный житель произвел не менее 2 выстрелов в область груди односельчанина, — пояснили следователи.

В результате ранения сердца 27-летний мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Новосибирской области вагнеровец застрелил знакомого. Обвиняемым оказался 27-летний Илья Аверченко, неоднократно судимый за кражи и грабеж.

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Комментарии
40
Гость
23 ноября, 23:25
Нищий Алтай место, где каждый мечтает ободрать приезжих ни чего невкладывая в инфраструктуру ни в безопасность ни в комфорт. Так по бедноте можно разок сгонять туда. не более.
Гость
23 ноября, 23:25
"сибиряк застрели знакомого" По-русски, да?!
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