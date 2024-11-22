«Провела обряд»: гадалка в Новосибирске пообещала снять порчу с женщины и пошла под суд

Суд признал женщину виновной в мошенничестве Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 31-летней гадалке, которая обещала снять порчу с женщины за 9 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что в апреле этого года женщина представилась сибирячке гадалкой и заявила, что на ней есть порча.

— Затем, продолжая обманывать потерпевшую, она якобы провела обряд по снятию порчи, — говорится в сообщении прокуратуры.

В качестве вознаграждения за свои «услуги» женщина попросила сибирячку перевести ей 9 тысяч рублей.

Суд признал гадалку виновной по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Срока женщине удалось избежать — ей назначили 280 часов обязательных работ.