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Криминал «Провела обряд»: гадалка в Новосибирске пообещала снять порчу с женщины и пошла под суд

«Провела обряд»: гадалка в Новосибирске пообещала снять порчу с женщины и пошла под суд

За свои услуги женщина попросила 9 тысяч рублей

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15 комментариев

Суд признал женщину виновной в мошенничестве

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 31-летней гадалке, которая обещала снять порчу с женщины за 9 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что в апреле этого года женщина представилась сибирячке гадалкой и заявила, что на ней есть порча.

— Затем, продолжая обманывать потерпевшую, она якобы провела обряд по снятию порчи, — говорится в сообщении прокуратуры.

В качестве вознаграждения за свои «услуги» женщина попросила сибирячку перевести ей 9 тысяч рублей.

Суд признал гадалку виновной по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Срока женщине удалось избежать — ей назначили 280 часов обязательных работ.

Ранее НГС писал о том, как длинноволосого красавчика-«экстрасенса» арестовали за неудавшийся приворот.

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Новосибирск Суд Мошенничество Гадалка
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Комментарии
16
кулькулятр
1 час
Судя по результату, порчу гадалка сняла на себя.
кулькулятр
59 минут
280 часов обязательных работ по специальности.
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