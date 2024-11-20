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Криминал В СИЗО из-за афродизиака: два новосибирца дали взятку таможеннику в 3 миллиона — они хотели от него мускус кабарги

В СИЗО из-за афродизиака: два новосибирца дали взятку таможеннику в 3 миллиона — они хотели от него мускус кабарги

Полная взятка должна была составить 7,8 миллиона

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33 комментария

Новосибирцы пытались дать взятку сотруднику таможни

В Новосибирске в СИЗО отправили двух мужчин, которые обвиняются в даче взятки сотрудникам таможни. Подозреваемые хотели получить несколько килограммов мускуса кабарги.

По версии органов, 17 ноября этого года Владимир Михеев и Евгений Гмырин по предварительному сговору передали взятку в размере 3 миллионов рублей сотруднику Сибирской оперативной таможни. Это была только первая часть взятки. Всего предназначалось 7,8 миллиона рублей. За это подозреваемые хотели получить мускус кабарги весом 6362 килограмма, который изъяли и признали вещественным доказательством по уголовному делу. Мускус кабарги должен был храниться в камере вещественных доказательств.

Кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное. Мускус — сильнопахнущее вещество, выделяемое железами животного, это народное средство для улучшения здоровья и природный афродизиак.

Мужчин задержали в тот же день, 17 ноября. Их обвинили по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Владимира Михеева и Евгения Гмырина. Обвиняемых отправили под стражу до 16 января 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.

В начале ноября Октябрьский районный суд избрал меру пресечения старшему оперативнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Муразу Кафарову, которого обвиняют в получении взятки

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Комментарии
33
llehni
11 минут
"весом 6362 килограмма" 6 тонн? может быть все таки 6,3 кг?
Гость
1 час
На таможенника афродизиак не подействовал?
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