В СИЗО из-за афродизиака: два новосибирца дали взятку таможеннику в 3 миллиона — они хотели от него мускус кабарги

Новосибирцы пытались дать взятку сотруднику таможни Источник: Суды общей юрисдикции Новосибирской области











В Новосибирске в СИЗО отправили двух мужчин, которые обвиняются в даче взятки сотрудникам таможни. Подозреваемые хотели получить несколько килограммов мускуса кабарги.

По версии органов, 17 ноября этого года Владимир Михеев и Евгений Гмырин по предварительному сговору передали взятку в размере 3 миллионов рублей сотруднику Сибирской оперативной таможни. Это была только первая часть взятки. Всего предназначалось 7,8 миллиона рублей. За это подозреваемые хотели получить мускус кабарги весом 6362 килограмма, который изъяли и признали вещественным доказательством по уголовному делу. Мускус кабарги должен был храниться в камере вещественных доказательств.

Кабарга — небольшое парнокопытное оленевидное животное. Мускус — сильнопахнущее вещество, выделяемое железами животного, это народное средство для улучшения здоровья и природный афродизиак.

Мужчин задержали в тот же день, 17 ноября. Их обвинили по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Владимира Михеева и Евгения Гмырина. Обвиняемых отправили под стражу до 16 января 2025 года. Постановления не вступили в законную силу.