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Криминал Лицом об пол и оттаскала за волосы: сотрудница «Монетки» в Кемерове жестоко избила посетительницу — видео

Лицом об пол и оттаскала за волосы: сотрудница «Монетки» в Кемерове жестоко избила посетительницу — видео

В ситуации разбираются следователи

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После работница смеялась с того, как избивала пожилую покупательницу

Следователи начали проверку в одном из магазинов сети «Монетка» в Кемерове из-за записи с камер видеонаблюдения, где сотрудница таскает за волосы, пинает и бьет по лицу женщину. Продавцу, что избила посетительницу, грозит лишение свободы, сообщила во вторник, 19 ноября, пресс-служба регионального следкома.

Доследственную проверку сотрудники организовали после появления в социальных сетях видео из торговой точки в Заводском районе столицы. На кадрах видно, как сотрудница магазина издевается над пенсионеркой, в том числе бьет ее в лицо банкой кофе и таскает по залу за шкирку на глазах других посетителей.

Сейчас в маркет выехали следователи, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Если произошедшее подтвердится, то работнице грозит от одного до двух лет колонии за хулиганство.

Скандальное видео очевидцы опубликовали накануне в telegram-канале «Инцидент Кузбасс». Автор публикации заснял, как продавец, напавший на пожилую женщину, просматривает запись с камеры видеонаблюдения и смеется с происходящего.

— Оп-оп, смотри! Удушающий прием. Она прям туда [в проем между стеллажей] вошла. Я думала, что зашибу ее! Клянусь! Я ей по башке и по лицу банкой кофе. Лежит, прикинь. Меня аж колотит. Эти (посетители. — Прим. ред.) побежали. Нормально! Я ей еще сейчас пинок под сраку, — комментирует нападавшая.

В публикации уточняется, что драка произошла в «Монетке» на улице Патриотов. Под материалом очевидцы пишут, что сотрудница заподозрила горожанку в краже продуктов.

Как выяснили следователи, пенсионерку избил директор магазина. Против нее возбудили уголовное дело по статье хулиганство.

Ранее в микрорайоне Дивногорском и у дома № 7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Мужчина с ножом напал на свою жену.

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