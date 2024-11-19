Еще одного беглеца из военной части задержали в Новосибирской области — его выдал друг

Военнослужащие сбежали из части 12 ноября Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В Новосибирской области задержали еще одного военнослужащего, сбежавшего 12 ноября из военной части в Коченеве. Об этом со ссылкой на собственный источник в СКР по Новосибирскому гарнизону сообщило издание VN.ru. По данным журналистов, беглеца выдал полиции его друг:

— Дезертир пришел к другу переночевать, а тот сообщил об этом в полицию. Оперативники приехали и задержали беглеца. Сопротивления он, как и все остальные не оказал, — приводит слова источника издание.

По данным портала, в ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения, предполагаемого зачинщика бунта уже отправили под стражу.

По данным источника НГС, по состоянию на пятницу, 15 ноября на свободе оставались двое беглецов, один из них до сих пор не найден.

10 (по другим данным, 12) военнослужащих ушли из части 12 ноября 2024 года, предварительно разгромив казарму. Среди сбежавших были те, кто ранее уже самовольно оставлял воинские подразделения. По словам мамы одного из бойцов, Екатерины С., сын которой буквально в прямом эфире сообщал о происходящем, катализатором возмущений стала новость о том, что военнослужащих с недолеченными травмами собираются отправить обратно в зону боевых действий. В свою очередь журналисты VN.ru со ссылкой на источник сообщили, что у находящихся в казарме бойцов забрали алкоголь и они решили продолжить праздник.