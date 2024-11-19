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Криминал Сбежали военные Еще одного беглеца из военной части задержали в Новосибирской области — его выдал друг

Еще одного беглеца из военной части задержали в Новосибирской области — его выдал друг

На свободе, по данным источника НГС, может оставаться еще один военнослужащий

3 066
62 комментария

Военнослужащие сбежали из части 12 ноября

В Новосибирской области задержали еще одного военнослужащего, сбежавшего 12 ноября из военной части в Коченеве. Об этом со ссылкой на собственный источник в СКР по Новосибирскому гарнизону сообщило издание VN.ru. По данным журналистов, беглеца выдал полиции его друг:

— Дезертир пришел к другу переночевать, а тот сообщил об этом в полицию. Оперативники приехали и задержали беглеца. Сопротивления он, как и все остальные не оказал, — приводит слова источника издание.

По данным портала, в ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения, предполагаемого зачинщика бунта уже отправили под стражу.

По данным источника НГС, по состоянию на пятницу, 15 ноября на свободе оставались двое беглецов, один из них до сих пор не найден.

10 (по другим данным, 12) военнослужащих ушли из части 12 ноября 2024 года, предварительно разгромив казарму. Среди сбежавших были те, кто ранее уже самовольно оставлял воинские подразделения. По словам мамы одного из бойцов, Екатерины С., сын которой буквально в прямом эфире сообщал о происходящем, катализатором возмущений стала новость о том, что военнослужащих с недолеченными травмами собираются отправить обратно в зону боевых действий. В свою очередь журналисты VN.ru со ссылкой на источник сообщили, что у находящихся в казарме бойцов забрали алкоголь и они решили продолжить праздник.

Ранее НГС писал о том, какие разные люди объединились ради побега из военной части, и как пережил ЧП поселок Коченево.

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Комментарии
62
Транс'Уха Маша Дегтярева
1 час
Если друг оказался вдруг...
Мегахряк
34 минуты
Человек под псевдонимом "друг" проявил свою гражданскую позицию, но его сдали в СКР.
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