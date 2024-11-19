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Криминал Кемеровчанин метнул арматуру в судью во время заседания — ему грозит пожизненное

Кемеровчанин метнул арматуру в судью во время заседания — ему грозит пожизненное

Обвиняемый обещал убить близких представителя власти

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4 комментария

Житель, кинувший прут, был ранее неоднократно судим

Кузбассовец пытался убить судью во время рассмотрения уголовного дела в Кемерове. Мужчина угрожал представителю власти и его близким, из-за чего может получить пожизненное лишение свободы, сообщила в понедельник, 18 ноября, пресс-служба следкома по Кемеровской области.

Фигурантом нового уголовного дела горожанин стал после судебного заседания 14 ноября, когда, по версии следствия, высказал судье и его родным угрозы. Как отмечает ведомство, после этого обвиняемый пытался убить должностное лицо, рассматривающее его дело по ряду преступлений, но его остановили конвоиры. Известно, что кемеровчанин неоднократно был судим.

По данным объединенного пресс-центра судов Кузбасса, сейчас мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь судьи. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

Источник NGS42.RU из правоохранительных органов сообщил, что мужчина разломал клетку, в которой находился во время заседания, выломал кусок арматуры и кинул его в судью. Последний не пострадал.

На кадрах, опубликованных следкомом из судебного зала, видно, что решетка обвинительной скамьи искорежена, а рядом с ней на стуле лежит стальной прут.

Ранее суд приговорил жительницу Краснозёрского района Екатерину Т. к штрафу за нападение на инспектора ПДН. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

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Комментарии
4
Мон@шка60+
22 минуты
Ого! Силен мужик. Думаю, судья реально перепугался: на глазах клетку разломал. А я-то думала откуда в суде взяться арматуре.
Гость
26 минут
У нас такие судьи, что не грех и метнуть.
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