Кемеровчанин метнул арматуру в судью во время заседания — ему грозит пожизненное

Житель, кинувший прут, был ранее неоднократно судим Источник: пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области











Кузбассовец пытался убить судью во время рассмотрения уголовного дела в Кемерове. Мужчина угрожал представителю власти и его близким, из-за чего может получить пожизненное лишение свободы, сообщила в понедельник, 18 ноября, пресс-служба следкома по Кемеровской области.

Фигурантом нового уголовного дела горожанин стал после судебного заседания 14 ноября, когда, по версии следствия, высказал судье и его родным угрозы. Как отмечает ведомство, после этого обвиняемый пытался убить должностное лицо, рассматривающее его дело по ряду преступлений, но его остановили конвоиры. Известно, что кемеровчанин неоднократно был судим.

По данным объединенного пресс-центра судов Кузбасса, сейчас мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь судьи. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.

Источник NGS42.RU из правоохранительных органов сообщил, что мужчина разломал клетку, в которой находился во время заседания, выломал кусок арматуры и кинул его в судью. Последний не пострадал.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области

На кадрах, опубликованных следкомом из судебного зала, видно, что решетка обвинительной скамьи искорежена, а рядом с ней на стуле лежит стальной прут.