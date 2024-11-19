Решил отомстить за оскорбления: житель Красноярского края зарезал 16-летнего брата

Предполагаемое орудие убийства Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











В Канском районе 31-летний мужчина накинулся с ножом на своего 16-летнего брата. Мальчика нашли мертвым на улице.

Как рассказали в краевом СК, все произошло вечером 16 ноября в селе Северная Александровка. Мужчина был пьян, он и подросток стали оскорблять друг друга. В какой-то момент подозреваемый разозлился, схватил нож и ударил мальчика в район правого плеча. Парень выбежал из дома, вскоре его нашли на улице мертвым.

Дом, в котором жили погибший и подозреваемый Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











Известно, что подозреваемый проживал вместе с убитым. Мужчину задержали, сейчас решается вопрос об аресте. Ведется следствие.

Как добавили в краевом СК, у братьев была также сестра. Она выбежала за пострадавшим, когда на того напали. Она также рассказала матери о происшествии, и женщина обратилась за помощью к медикам. Когда мать и фельдшер попытались помочь подростку, тот был уже мертв.

Погибший состоял на учете в ПДН, его мать периодически выпивала. Подозреваемый в 2022 году был осужден за кражу, тогда он получил условный срок.