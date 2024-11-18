Житель Омска прокатил на капоте двух новосибирцев и поехал в толпу пешеходов — что его ждет в ближайшие 5 лет

«АСТ-54» / «ВКонтакте» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в колонию строгого режима на пять лет отправили 36-летнего жителя Омска, который «прокатил» на капоте двух человек и пытался въехать в толпу пешеходов. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

В июне 2024 года два автовладельца поругались на улице Станционной. Омич был за рулем Renault Logan. Возле остановки общественного транспорта они поспорили, и житель Омска порезал шину чужому автомобилю Toyota Wish. Сделано это было из хулиганских побуждений. Как уточнили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области, ущерб из-за порезанной шины составил пять тысяч рублей.

Затем житель Омска увидел перед своим автомобилем жену водителя Toyota и намеренно наехал на нее, прокатив на капоте. Чтобы помочь жене, муж попытался остановить автомобиль. Он ухватился за ручку автомобиля и выступ окна водительской двери.

В этот момент омич резко увеличил скорость. А потом направил автомобиль в сторону толпы, которая шла по пешеходному переходу. В том числе в опасности оказалась одна из женщин, которая была признана потерпевшей.

В результате муж и жена упали на дорогу, а женщина-пешеход успела увернуться от автомобиля.

Жителя Омска признали виновным по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Мужчине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Также его лишили права заниматься деятельность с управлением транспортных средств сроком на два года.