Обвиняемого в мошенничестве депутата из Оби отправили в СИЗО

Андрею Дарвину предъявили обвинение Источник: СУ СК по НСО











Новосибирский суд отправил под стражу депутата города Обь Андрея Дарвина. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, депутат предложил своему 36-летнему знакомому помочь прекратить уголовное дело в отношении его. Также Андрей Дарвин обещал посодействовать в том, чтобы смягчить знакомому меру пресечения. При этом на самом деле депутат не мог повлиять на расследование.

— 14 ноября 2024 года, встретившись в одном из магазинов города, 36-летний знакомый передал депутату первую часть денежного вознаграждения в сумме 3 миллиона рублей, после чего последний был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД, — рассказали 15 ноября в Следственном комитете по Новосибирской области.

16 ноября в СК сообщили, что суд отправил обвиняемого под стражу.