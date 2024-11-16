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Криминал Обвиняемого в мошенничестве депутата из Оби отправили в СИЗО

Обвиняемого в мошенничестве депутата из Оби отправили в СИЗО

Новосибирский суд заключил под стражу депутата из города Обь Андрея Дарвина

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9 комментариев

Андрею Дарвину предъявили обвинение

Новосибирский суд отправил под стражу депутата города Обь Андрея Дарвина. Ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, депутат предложил своему 36-летнему знакомому помочь прекратить уголовное дело в отношении его. Также Андрей Дарвин обещал посодействовать в том, чтобы смягчить знакомому меру пресечения. При этом на самом деле депутат не мог повлиять на расследование.

— 14 ноября 2024 года, встретившись в одном из магазинов города, 36-летний знакомый передал депутату первую часть денежного вознаграждения в сумме 3 миллиона рублей, после чего последний был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД, — рассказали 15 ноября в Следственном комитете по Новосибирской области.

16 ноября в СК сообщили, что суд отправил обвиняемого под стражу.

Накануне в Новосибирске стартовал процесс по делу бывшего замначальника отдела собственной безопасности окружного управления МВД на транспорте Максима Краснова. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

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Депутат Мошенничество Суд Новосибирск Город Обь
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Комментарии
10
Никодим
28 минут
Повезло ему! Всего 159-я. А вот с фантазией у парня все на высоте! Конспирация высочайшая - прям под видеокамерой деньги взял
отец Кабани
16 минут
Это была не взятка, а премия. Премия Дарвина. Или премия Дарвину.
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