Бывшего зама безопасника сибирской транспортной полиции начали судить — его обвиняют в мошенничестве

На аресте Максим Краснов прятал лицо за медицинской маской Источник: Павел Тиунов / NGS.ru











В Железнодорожном районном суде Новосибирска стартовал процесс по делу бывшего замначальника отдела собственной безопасности окружного управления МВД на транспорте Максима Краснова. Его обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ, то есть, в крупном мошенничестве. О начале судебного разбирательства сообщили в официальном паблике Суды Новосибирской области во «ВКонтакте».

Согласно обвинительному заключению, Максим Краснов обманул своего коллегу, который хотел занять пост начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, и сказал ему, что за скромное вознаграждение в 50 тысяч рублей поможет ему пройти проверку ОСБ и получить должность.

— В целях конспирации оговоренная сумма была передана Максиму Краснову через третье лицо. При этом Краснов какие-либо действия, направленные на принятие положительного решения не совершал, прохождению им проверки не способствовал, — указано в сообщении в паблике.

Способствовать прохождению проверки Краснов, по данным следствия, не мог, так как изучал характеристики кандидата на должность не он, а его начальник.

Максима Краснова задержали и отправили в СИЗО 22 августа 2024 года, вскоре после того, как он уволился из транспортной полиции, но спустя два месяца меру пресечения изменили на домашний арест. Вину подсудимый не признает.

По данным источника НГС, его задержание было связано с показаниями, которые дал другой высокопоставленный полицейский — бывший главный борец с коррупцией в Новосибирске Андрей Хомин.